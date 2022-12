Asus e Noctua di nuovo insieme per le RTX 40: sarà la misteriosa 4070?

Dopo il "bis" con il reveal della RTX 3080 Noctua, Asus e il brand austriaco starebbero scaldando i motori in vista del CES 2023, dove dovrebbe essere presente anche un misterioso nuovo modello di scheda video della serie RTX 40.

La differenza rispetto al passato balza subito all'occhio: se durante la scorsa generazione si è atteso praticamente l'epilogo della serie per tirar fuori queste apprezzate GPU con raffreddamento garantito Noctua, con le nuove RTX le due aziende vogliono cogliere sin da subito la palla al balzo.

Ancora non si sa se Asus e Noctua offriranno ancora un prodotto progettato per sposarsi alla perfezione con la tradizionale palette su crema e marrone, poiché ricordiamo che negli ultimi anni è stata sviluppata anche una linea total black e non è da escludere un suo coinvolgimento in questa next-gen.

A "tossire" la notizia è stato "Napoleon", editor di Chiphell che ha rivelato l'intenzione dei due brand di presentare questo oggetto del mistero molto presto. A questo punto è difficile pensare a palcoscenici diversi da quello di Las Vegas, da cui dovrebbero arrivare novità anche da parte di NVIDIA con il possibile innesto di nuove SKU alla sua lineup RTX Serie 40.

D'altro canto, a giudicare dalle dimensioni della RTX 4080 e della 4090 e delle customizzazioni di Noctua, la personalizzazione di queste schede video potrebbe essere di difficile realizzazione: che sia proprio la misteriosa nuova GPU a ricevere il trattamento Noctua?