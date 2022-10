Asus, ecco il primo notebook Zenbook con Ryzen 7000 ed è bellissimo

Mentre in rete spuntano i primi rumor del Ryzen 7 7700 senza "X", arrivano interessanti novità direttamente da uno dei produttori partner di AMD, vale a dire Asus, per quel che riguarda il segmento laptop.

In particolare, la divisione turca del produttore taiwanese ha svelato il nuovo Zenbook 14 per il 2022, dotato tra le altre cose, appunto, di un processore della serie Ryzen 7000.

La CPU nominata da Asus è il Ryzen 7 7730U e, nonostante tutto, potrebbe non rappresentare una grossa novità. Sempre nella pagina, infatti, non tutti i dettagli parrebbero essere stati aggiornati, menzionando in apertura anche i Ryzen 5000. A questo punto, è plausibile che il 7730U rappresenti solo un refresh Cezanne per la Serie 7000.

Lasciando spazio alle speculazioni, come spiegano i ragazzi di Videocardz potrebbe trattarsi di una CPU a 8 Core con grafica integrata Vega (Asus si limita a parlare di una non meglio identificata iGPU Radeon).

Quanto al notebook, si tratta di un classico Zenbook 14 con una livrea apparentemente riconfermata, dotato di un pannello "2.5K" da 14 pollici e luminosità fino a 400 nit. La batteria dovrebbe avere una durata importante, così come la connettività risulta completa di WiFi 6E.

Attualmente, i rumor emersi in rete permettono di tracciare una lineup di 5 modelli, vale a dire il Ryzen 3 7420U, i Ryzen 5 7520U, 7630U e 7640U e il Ryzen 7 7730U. A oggi, solo il 7640U sembrerebbe dotato della nuova architettura Zen4 con grafica RDNA3, mentre i Ryzen 3 sono stati già presentati come Ryzen 7020 Mendocino.