Asus, ecco le nuove Radeon RX 7700 XT e 7800 XT della serie TUF

In seguito all'annuncio delle nuove Radeon RX 7700 XT e 7800 XT, iniziano ad affacciarsi sul mercato anche i primi produttori partner. In prima linea, come sempre, non poteva mancare Asus con le sue proposte della gamma TUF.

La nuova ASUS TUF Gaming Radeon RX 7700 XT ha 12 GB di memoria GDDR6 e viene proposta con il classico design della serie per questa generazione, molto simile a quello già osservato nella recensione della RTX 4070 Ti. Con un formato tri-ventola, le temperature non dovrebbero essere un problema, per una scheda dalla scocca completamente in metallo, tecnologia assiale per le ventole che assicura il 24% in più di airflow e la stabilità e affidabilità dei condensatori di grado militare. Ovviamente, arriva sul mercato in edizione con overclock di fabbrica.

La Radeon RX 7800 XT, invece, viene proposta in due varianti di colore. La più classica ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT condivide i vantaggi estetici e funzionali della sorella minore, ma a stupire è certamente la ASUS TUF Gaming Radeon RX 7800 XT White OC Edition con una livrea completamente bianca, più elegante e adatta a build mono o bi-colore. Anche in questo caso, come suggerisce il nome, si tratta di un'edizione con overclock di fabbrica. Le Radeon RX 7800 XT arrivano sul mercato con 16 GB di memoria GDDR6 e, come già anticipato ampiamente nei giorni successivi al lancio, sarà l'unica delle due a "vantare" anche un'edizione di riferimento. Purtroppo, però, sembra che la Radeon RX 7800 XT Reference sarà quasi introvabile, dal momento che l'unico partner a proporla sarà Sapphire.