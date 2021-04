Asus, ecco il nuovo headset TUF Gaming H3 Wireless compatibile con PC, PS5 e Switch

Dopo aver presentato il ROG Ryujin II, un AIO high-end con display e ventole Noctua, Asus continua a sorprendere svelando un nuovo headset wireless da gaming della linea TUF, che eredita e migliora i punti di forza delle ROG Strix Go 2.4 dello scorso anno.

Le nuove TUF Gaming H3 Wireless si affidano alla trasmissione wireless a 2.4 GHz tramite un ricevitore USB Type-C e, proprio grazie a questa particolarità, assicura una perfetta compatibilità con PlayStation 5, Nintendo Switch e smartphone.

La tecnologia di comunicazione scelta da Asus assicura il minimo della latenza e il massimo della stabilità di trasmissione dei flussi audio, soprattutto rispetto agli headset con connettività Bluetooth. Il nuovo ricevitore consente una connessione impeccabile con copertura fino a 25 metri.

Le nuove H3 Wireless migliorano anche l'esperienza sonora complessiva, grazie all'implementazione dei driver Asus Essence da 50mm con design con magnete al neodimio e a camera stagna, che consente una riproduzione del sonoro ad altissima qualità, preciso e bilanciato, e un'esperienza acustica avvolgente grazie agli effetti virtual surround 7.1.

Sul fronte della durata le nuove cuffie TUF primeggiano senza ombra di dubbio, grazie a un'autonomia stimata fino a 8 giorni di utilizzo normale, per circa due ore al giorno, o fino a 15 ore continuative con un singolo ciclo di ricarica.

Soprattutto tenendo a mente questi scenari estremi, Asus ha sviluppato dei padiglioni con tecnologia Fast-cooling, grazie a un'imbottitura in schiuma memory foam, e un archetto di nuova generazione in grado di garantire una solidità costruttiva superiore ma allo stesso tempo anche un maggiore comfort, imprimendo il 20% di forza in meno.

Ricordiamo infine che Asus ha presentato anche la sua nuova linea di accessori per il gaming, fra cui la tastiera ROG Strix Scope RX con switch proprietari e il mouse ROG Keris con sensore da 16.000 dpi.