ASUS: nuovo record con ben 16 riconoscimenti Red Dot Design Awards 2018

ASUS si è aggiudicata 16 prestigiosi premi Red Dot Awards 2018 stabilendo un nuovo record di vittorie per l’azienda in un’unica partecipazione. I prodotti premiati confermano l’impegno costante di ASUS nel progettare soluzioni innovative caratterizzate da un design esclusivo per offrire un’incredibile user experience.

“Sono estremamente orgoglioso di questo riconoscimento per i membri del nostro team” ha sottolineato Mitch Yang, Chief Design Officer di ASUS. “L’approccio “Start with People”, alla base della nostra filosofia di progettazione, assicura un’attenzione specifica nella creazione di valore per gli utenti, nello sforzo di arricchire e rendere più piacevole la vita di ciascuno con esperienze uniche e personalizzate. Questi riconoscimenti non premiano solo il design, ma anche il nostro impegno, la nostra creatività e la vocazione all’innovazione”.

I prodotti premiati sono stati scelti tra un’ampia selezione di 6.300 candidature da 59 nazioni diverse da una giuria indipendente di esperti di design internazionali, e saranno esposti in una mostra che si terrà dal 10 luglio al 5 agosto 2018 presso il Red Dot Design Museum di Essen, Germania.

Di seguito i vincitori.

Monitor: ASUS ProArt PQ22U, Designo MZ27 Series;

Notebook: Laptop E406, ASUSPRO P5440;

Schede madri ROG: ROG Maximus X Formula, ROG Rampage VI Extreme, ROG Strix X370-I Gaming;

PC 2-in-1: NovaGo, ZenBook Flip 14 (UX461);

Mini PC: PB Series, PN Series;

Schede grafiche ROG: ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti;

Schede grafiche: XG Station PRO;

Notebook gaming: ASUS TUF Gaming FX504;

Notebook gaming ROG: ROG Zephyrus M (GM501), ROG Strix SCAR Edition and Hero Edition (GL503/GL703).