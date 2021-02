ASUS, le offerte di San Valentino: sconti fino al 30% lato smartphone

San Valentino si avvicina (sì: questa domenica è il 14 febbraio 2021). Per il mondo tecnologico, questo significa che molti brand hanno dato il via alle relative promozioni. Abbiamo già trattato su queste pagine le proposte di Xiaomi, ma ora è arrivato il momento di dare un'occhiata alle promozioni in casa ASUS.

Infatti, l'azienda taiwanese ha lanciato diverse offerte legate ai suoi smartphone e notebook, che saranno attive proprio fino al 14 febbraio 2021. Gli sconti arrivano fino al 30% e potrebbero rappresentare un'occasione interessante per mettere le mani sui dispositivi coinvolti, specialmente per coloro che li stavano tenendo d'occhio già da un po' di tempo.

Tra le varie offerte, segnaliamo quella relativa alla Strix Edition di ROG Phone 3, che può essere acquistata a 699 euro (al posto dei 799 euro precedenti, risparmio di 100 euro). Da non sottovalutare inoltre ASUS ZenFone 7 al prezzo di 499 euro (in precedenza 699 euro, sconto di 200 euro). Lato notebook, troviamo invece ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS a 3899 euro (prima costava 4499 euro, dunque siamo dinanzi a un risparmio di 600 euro).

Quelle citate sono solamente alcune delle promozioni lanciate da ASUS nel contesto dell'iniziativa di San Valentino. Se siete interessati ad approfondire gli sconti, potete farlo mediante il portale ufficiale della società taiwanese.