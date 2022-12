ASUS ottiene record mondiale overclocking con ROG Maximus Z790 Apex: ben 9,008 GHz!

Quando si parla di benchmark PC con componenti top di gamma, ASUS è sempre in prima linea alla ricerca del nuovo record mondiale, come anche ASUS. Lo scorso ottobre, ad esempio, il processore Intel Core i9-13900K ha raggiunto 8,8 GHz. Oggi, invece, la stessa CPU ha superato la barriera dei 9 GHz con una ROG Maximus Z790 Apex.

Il duo Intel-ASUS Republic of Gamers (ROG) ottiene un altro successo notevole dopo i numerosi record battuti negli scorsi mesi, questa volta con l’accoppiata vincente del processore Intel Core i9-13900K di 13a generazione con la scheda madre ROG Maximus Z790 Apex, raffreddati con elio liquido e alimentati dal ROG Thor 1600W Titanium. Un’autentica powerhouse che si è spinta oltre i limiti finora raggiunti dai tester del settore.

In questa sessione specifica, che potete seguire nella intervista completa tramite il video allegato alla notizia, il team ha sfruttato l’intero Toolkit di Overclocker per mantenere la stabilità durante il raffreddamento criogenico aumentando le frequenze e abbassando le temperature. Ciò, naturalmente, non poteva avvenire senza certe sfide: in primis, la fornitura limitata di elio liquido ha costretto la squadra di benchmarker a dare del suo meglio in un’ora, raggiungendo inizialmente il muro degli 8,9 GHz. L’obiettivo dei 9 GHz, superato per l’esattezza arrivando a quota 9,008 GHz, è stato raggiunto all’ultimo tentativo prima dell’esaurimento dell’elio liquido.

Jon "elmor" Sandström e Peter Plaisier sono il duo dietro questo record mondiale, accompagnato da altri due risultati storici: "safedisk" ha utilizzato la stessa configurazione durante quella sessione per completare PiFast in soli 6,85 secondi e SuperPI 32M in 3 minuti e 3,788 secondi. Con questi risultati, la ROG Maximus Z790 Apex è stata ora utilizzata per 14 record mondiali e 29 primi posti globali, diventando la scheda madre per eccellenza nel campo dell’overclocking dei processori Intel di tredicesima generazione.

In chiusura, vi rimandiamo alla recensione di Intel i9-13900K.