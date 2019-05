Asus porta due schermi (di cui un OLED) nei laptop: ecco ZenBook Pro Duo

Dopo ZenScreen Touch, alla fiera di Taipei Asus ha anche mostrato un nuovo laptop particolare, caratterizzato dalla presenza di due schermi, di cui uno OLED. La linea ZenBook Duo si articola su due prodotti: il modello normale e quello Pro.

Partendo da quello Pro, gli utenti potranno scegliere tra un processore Intel Core i9-9980HK ed i7-9750H di nona generazione, con fino a 32 gigabyte di RAM DDR4-2666, GPU GeForce RTX 2060 NVID e storage SSD NVMe fino ad 1 terabyte.

Lo schermo principale è touchscreen OLED 4K da 15,6 pollici con cornici estremamente sottili che offrono un rapporto screen-to-body dell'89% ed in grado di coprire fino al 100% della gamma cromatica DCI-P3, con supporto all'HDR. Il display secondario, chiamato ScreenPad Plus, è ciò che distingue ZenBook Pro Duo dal resto del mercato, sebbene Apple con la Touch Bart abbia provato a proporre qualcosa del genere.

Il display secondario, come dicevamo, è uno ScreenPad Plus da 14 pollici 4K e risoluzione di 3840x1100 pixel, che copre l'intera lunghezza del laptop con rapporto di 32:9. Lo schermo è stato montato proprio sopra la tastiera ErgoLift e può essere utilizzato per massimizzare la produttività.

Asus comunque ha già annunciato che metterà a disposizione degli sviluppatori delle API per rendere compatibili le applicazioni con lo ScreenPad.

Per quanto riguarda la connettività, ZenBook Pro Duo è dotato di modem WiFi 6 802.11.ax, Bluetooth 5.0, una porta Thunderbolt 3 USB-C, 2 ingressi USB 3.1, un'uscita HDMI, un ingresso audio ed una telecamera a raggi infrarossi per Windows Hello. E' anche presente una batteria a quattro celle da 71 Wh.

Il modello ZenBook 2 è più compatto ed include uno schermo NanoEdge FHD da 14 pollici e ScreenPad Plus FHD da 12.6 pollici. Il peso complessivo è di 1,8 chilogrammi, notevolmente più leggero rispetto ai 2,5 chilogrammi della variante Pro.

E' presente il processore Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA GeForce MX250. Il resto delle specifiche tecniche sono praticamente uguali, a parte il comparto connettività in cui non è presente la porta Thunderbolt 3 ma solo un ingresso USB 3.1 Gen2 Type-C, una porta USB 3.1 Gen2 Type-A, uno slot USB 3.1 Gen1 Type-A ed anche la possibilità di inserire microSD.

A differenza del modello Pro, non è presente in dotazione alcuno stilo, mentre la capacità della batteria è leggermente inferiore a 70 Wh.