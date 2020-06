ASUS porta in Italia i nuovi laptop TUF Gaming A15 ed A17 con AMD Ryzen 4000

Asus annuncia oggi la disponibilità in Italia dei nuovi laptop TUF Gaming, disponibili nelle varianti da 15,6 e 17,3 pollici ed in grado di offrire ai videogiocatori potenza e versatilità. Vediamo le specifiche tecniche.

I laptop sono basati sui processori di ultima generazione AMD Ryzen 4000 Mobile, con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 accompagnata da 6 gigabyte di RAM GDDR6. Gli utenti però potranno scegliere anche tra la GeForce GTX 1660Ti con 6 o 4 gigabyte di RAM e la GTX 1650 con 4 gigabyte di memoria dedicata.

In fase di configurazione sarà possibile optare per un display con refresh rate fino a 144Hz, con Adaptive Sync, ovviamente a seconda delle esigenze. Come sistema operativo invece è presente Windows 10, ma ASUS consiglia Windows 10 Pro per l'uso aziendale.

Nel caso su ASUS TUF Gaming A15 troviamo una batteria da 90Wh in grado di garantire un'autonomia fino ad 8,7 ore per la navigazione web e 12,3 ore per la riproduzione video. Sul modello A17 invece la batteria è identica, ma a causa dello schermo più grande l'autonomia scende rispettivamente a 7,8 ore e 11,6 ore.

La tastiera, ottimizzata per il gaming, è retroilluminata RGB in tutte le zone ed è certificata ASUS Aura. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di ASUS Gaming A17 ed ASUS TUF Gaming A15.