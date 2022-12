ASUS prepara laptop ROG con schermo da 18 pollici: debutto al CES 2023

In seguito al lancio delle nuove periferiche ROG, la divisione Republic of Gamers di ASUS si prepara a un lancio importante: stando a recenti anticipazioni, la società taiwanese sta sviluppando un nuovissimo laptop da gaming con display da 18”, pensato per competere con le soluzioni proposte dai rivali Alienware e Razer.

Si tratta di un dispositivo che fino a oggi non è apparso frequentemente sul mercato: gli schermi da 18 pollici sono spesso ritenuti ingombranti e inadatti al trasporto del dispositivo, portando le aziende a scendere verso lo standard dei 15,6 pollici per soddisfare tutte le esigenze.

Alienware e Razer hanno tuttavia deciso di compiere il fatidico salto verso una linea di prodotti più peculiare e adeguata ai gamer più competitivi, e ASUS vuole seguirla ora con un nuovo laptop da gaming ROG che verrà svelato ufficialmente durante l'evento di lancio del CES 2023 del prossimo anno, fissato al 3 gennaio 2023.

Anzi, in un filmato già diffuso in Cina su Weibo ASUS ha mostrato l'illuminazione Edge RGB e offerto una piccola anticipazione sotto forma dell’immagine che trovate in copertina, dove si vedono la silhouette del laptop, il display con logo ROG e la data di lancio. Secondo i tipster asiatici, sotto la scocca il laptop dovrebbe offrire il processore Intel Core Raptor Lake HX di tredicesima generazione e chip mobili della serie NVIDIA GeForce RTX 40. Non è chiaro se il prodotto verrà proposto effettivamente con più soluzioni per variare con i prezzi e soddisfare più consumatori.

Il 2023 si prepara così a diventare l’anno dei computer portatili da gaming più grandi, con performance sempre al massimo e display top di gamma. Non ci resta che aspettare la kermesse di Las Vegas per scoprire ogni dettaglio.

Sempre in questo mese ASUS ha confermato che al CES 2023 svelerà il monitor ROG OLED QHD da 27 pollici.