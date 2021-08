Asus prepara i suoi primi VivoBook con CPU Intel Alder Lake-P

Ora che Intel ha svelato la sua architettura ibrida, le attenzioni del mercato sono rivolte sempre più intensamente all'arrivo sul mercato delle prime soluzioni Alder Lake per desktop ma soprattutto per notebook.

Sarà infatti sulle configurazioni notebook che verrà maggiormente messa alla prova l'efficienza energetica della nuova microarchitettura e con un lancio imminente era ormai lecito aspettarsi le prime apparizioni anche in questo segmento.

A fare capolino sul web è un modello della linea Asus VivoBook, apparsa nel database di UserBenchmark, e più precisamente il VivoBook X1603ZA. Tre le configurazioni inserite all'interno della piattaforma, tutte con lo stesso processore Intel Alder Lake-P a 8 Core e 12 Thread, nello specifico si tratta di 4 Core e 8 Thread con microarchitettura Performance-Core, meglio conosciuta come Golden Cove, e di 4 Core e 4 Thread con microarchitettura Efficient-Core, o Gracemont.

Quanto alle frequenze, il modello apparso in rete mostra 1GHz di clock di base con un massimo di 2.6GHz e dunque dovrebbe trattarsi ancora di un prototipo. I punteggi ottenuti sono, nonostante tutto, davvero impressionanti, con performance Single Core molto simili al parente Intel Core i7-1185G7. Il nuovo Alder Lake però mostra un miglioramento intergenerazionale sostanziale nelle prestazioni Multi-Core sfoderando un punteggio massimo di 739 punti contro i 582 dell'i7, aspetto sul quale Intel ha lavorato duramente nel corso degli ultimi anni, con un salto del 26% di generazione in generazione, nonostante il processore Tiger Lake preso in considerazione abbia frequenze decisamente superiori rispetto alla nuova CPU.