Asus prepara ROG Phone 2: ancora più potenza nelle mani dei videogiocatori

A poco più di un anno dall'annuncio ufficiale del ROG Phone, lo smartphone di ASUS dedicato al gaming da mobile, il popolare produttore è già al lavoro sulla seconda generazione e sarebbe ormai prossimo a svelarla.

L'azienda taiwanese ha confermato che il ROG Phone 2 arriverà con un display che offrirà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un passo in avanti significativo che garantirà prestazioni più fluide durante le sessioni di gioco.

ASUS ha anche collaborato con gli sviluppatori del gioco "Under the One Man" che evidentemente farà da benchmark per mostrare la fluidità che riuscirà a garantire lo schermo a 120 Hz. Il ROG Phone originale infatti supportava una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz, il che vuol dire che il nuovo modello offrirà un miglioramento importante.

ROG Phone 2 quindi si appresta a diventare il terzo telefono, dopo Razer Phone e Razer Phone 2 ad includere un display a 120 Hz. A parte ciò, le ultime indiscrezioni trapelate in rete parlano della presenza del chipset Snapdragon 855, fino a 12 gigabyte di RAM ed un sistema di dissipazione del calore avanzato. Non sono da escludere anche modifiche a livello di design, ma a riguardo ancora non sono disponibili indicazioni.

Nel post in questione ASUS ha però svelato che il ROG Phone 2 verrà lanciato a Luglio.