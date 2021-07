Asus presenta le sue AMD RX 6600XT: c'è anche il modello ROG Strix

A margine della presentazione ufficiale della nuova AMD Radeon RX 6600XT, il team rosso ha annunciato che questo chip grafico non verrà allestito in una veste Reference. Ecco dunque cosa ci ha riservato Asus per questa interessante scheda video.

L'ottima notizia è che, anche per questa sottofamiglia, Asus ha progettato un modello ROG Strix, con tutto lo stile che la contraddistingue, illuminazione RGB compatibile con Aura Sync e, naturalmente, le ottimizzazioni del colosso taiwanese.

La Asus RX 6600XT 8GB ROG Strix OC arriverà sul mercato con un design a doppio slot, sistema di dissipazione a 4 heatpipe e doppia ventola con tecnologia Axial-Tech. Vera chicca la presenza del doppio BIOS che consente di selezionare una modalità silenziosa e una a prestazioni elevate. In entrambi i casi sarà presente il sistema 0 db che consente di azzerare completamente il rumore prodotto dalle ventole.

Esteticamente sposa le linee delle sorelle maggiori, con un frontale accattivante e un backplate metallico che garantisce maggiore solidità e uno spunto di dissipazione in più.

Oltre al modello Strix, Asus ha deciso di puntare anche su un altra delle sue varianti più apprezzate. Stiamo parlando della RX 6600XT 8GB Dual, una soluzione perfetta per sposare la nuova generazione con un design pulito e un sistema di dissipazione altrettanto efficace. Anche in questo caso troviamo un sistema di azzeramento del rumore quando la scheda è impegnata in task meno impegnativi e la doppia ventola Axial-Tech. Un plauso infine ad Asus per aver dotato anche questa soluzione di un backplate di rinforzo.