Asus presenta all'IFA VivoWatch SP: lo smartwatch che fa l'ECG e misura lo stress

Non solo ASUS ROG Phone 2 e monitor da gaming. All'IFA di Berlino ASUS ha anche presentato il nuovo VivoWatch SP, new entry della linea VivoWatch che si rinnova anche a livello estetico, oltre che di funzionalità.

A livello puramente estetico troviamo una cassa circolare in metallo, che circonda uno schermo a colori. La caratteristiche più importanti sono quelli presenti sotto di essa, dove sono presenti i sensori per l'ECG ed il PPG, definiti da ASUS di "livello medico" grazie all'elevata precisione ed affidabilità. Questi infatti sono in grado di effettuare non solo il monitoraggio della frequenza cardiaca, ma anche del livello di ossigenazione e della pressione del sangue, oltre che fornire l'indice di attività nervosa autonoma.

ASUS vuole puntare proprio su quest'ultimo aspetto, ed intende rilevare il livello di stress di chi lo indossa per evitare ricadute sulla salute.

Le analisi dei dati vengono elaborate tramite una nuova tecnologia battezzata ASUS HealthAI, che fornisce anche maggiori informazioni sulla gestione degli allenamenti.

Sempre dal fronte dei sensori, è presente il GPS e l'altimetro, mentre come altri concorrenti è impermeabile fino a 50 metri, il che vuol dir che può essere indossato sia al mare che in piscina.

ASUS si è anche soffermata sull'autonomia, che con il rilevamento del battito sempre attivo raggiunge i 14 giorni.

Informazioni su disponibilità e prezzi arriveranno nei prossimi mesi.

Tra gli annunci più interessanti del keynote ASUS dell'IFA, anche l'arrivo di ROG Phone 2 sul mercato internazionale.