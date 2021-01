Asus presenta il monitor ROG Swift PG32UQ con HDMI 2.1 pronto per PS5 e Xbox Series X

In occasione del CES 2021 Asus ha presentato la nuova gamma di prodotti ROG tra cui il primo monitor con supporto HDMI 2.1 della società, il ROG Swift PG32UQ, un display 4K pienamente compatibile con le funzionalità di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il ROG Swift PG32UQ è un monitor da 32 pollici con risoluzione 4K e un refresh rate di 144 Hz, connettività garantita dal collegamento con DisplayPort 1.4 e porta HDMI 2.1, il tutto gestito dalla tecnologia Display Stream Compression (DSC) che comprime i flussi video senza perdita di qualità evidente. Il pannello sarà inoltre certificato con HDR 600 (con picchi di luminosità fino a 600 cd/m2) e una copertura della gamma DCI-P3 del 98%. Il monitor targato Asus farà il proprio esordio nel secondo trimestre del 2021 e al momento non è stato annunciato il prezzo finale.

Solo qualche giorno fa anche Acer ha presentato il primo monitor compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X: il Nitro XV28 fornirà un pannello IPS con risoluzione 4K e refresh rate da 144 Hz ma con picchi di luminosità inferiori, che si fermano a 400 cd/m2. Non resta quindi che attendere ancora qualche mese per mettere le mani sui primi monitor pensati per i nuovi PC e per le console next-gen.