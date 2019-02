ASUS presenta il nuovo case TUF Gaming GT501 con ventole Aura Sync RGB

ASUS ha recentemente presentato il suo nuovo case TUF Gaming GT501. Quest'ultimo vuole creare un connubio tra design aggressivo e solidità costruttiva. Quest'ultimo è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i Rivenditori Autorizzati ASUS a un prezzo consigliato di 149 euro.

In particolare, come potete vedere anche nella pagina dedicata sul sito ufficiale di ASUS, esteticamente il TUF Gaming GT501 si ispira all'industrial design, con rivestimento in acciaio zincato fino a 1,5 mm di spessore in grado di resistere a graffi e scalfitture accidentali. Per un più facile trasporto, sulla parte superiore sono previste due maniglie in cotone intrecciato in grado di sostenere complessivamente fino a 30kg.

Il TUF Gaming GT501 supporta motherboard fino al formato E-ATX. Sul pannello frontale, completamente in metallo, campeggia il logo TUF Gaming mentre il pannello laterale in vetro temperato da 4 mm mostra ogni dettaglio dell'installazione al suo interno. Oltre alle tre ventole anteriori Aura Sync RGB da 120mm e a quella PWM posteriore da 140mm già installate, il TUF Gaming GT501 possiede sette punti di ancoraggio per l'installazione di ventole aggiuntive.

Per chi vuole un raffreddamento maggiore, all'interno del TUF Gaming GT501 è possibile aggiungere dei radiatori per raffreddamento a liquido da 360mm sia anteriori che superiori, più un radiatore da 140mm nella parte posteriore.