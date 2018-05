ASUS presenta il nuovo notebook X507. Da maggio a 379 Euro

Asus ha da poco annunciato il nuovo notebook X507, che sarà disponibile in diverse configurazioni volte a soddisfare le esigenze delle varie fasce di mercato. L'ASUS X507 include un display TN da 15,6 pollici con risoluzione HD, con cornici sottili e bordo da 8,1 millimetri con rapporto screen-to-body di 75,4 per cento.

Il tutto assicura la massima portabilità grazie allo spessore di 21,9 millimetri e 1,68 chilogrammi tdi peso complessivo.

Il display, inoltre, include ampi angoli di visualizzazione da 178 gradi, in grado di fornire una riproduzione dei colori molto precisa.

L'X507 può essere utilizzato sia per uso professionale che per l'intrattenimento. Basato sul processore Intel Celeron N4000, il notebook sfrutta il sistema operativo Windows 10 Home, con tanto di supporto al sistema di riconoscimento vocale del sistema operativo e Cortana.

Molte anche le opzioni di connettività: X507 include una porta USB 3.1 Gen 1 Tipo A, due porte USB 2.0, una porta HDMI e un lettore di schede microSD, oltre a offrire la connettività Wi-Fi dual-band 802.11ac e Bluetooth 4.2. Il notebook sfrutta anche la ricarica rapida, che in 49 minuti consente di ricaricare il 60 per cento della batteria, partendo dallo 0 per cento. A ciò si aggiunge anche la tecnologia SuperBattery, che è in grado di triplicare la durata della batteria.

A livello di nuove tecnologie e software, l'X507 include funzioni esclusive come ASUS Tru2Life Video, ASUS Splendid e ASUS SonicMaster-enhanced audio. Tru2Life Video migliora l'aspetto di qualsiasi video: grazie all’utilizzo di algoritmi intelligenti, definizione e contrasto di ogni pixel in ciascun fotogramma vengono migliorati del 150%, producendo contenuti video nitidi e realistici. E ancora, la tecnologia ASUS Splendid ottimizza le immagini per generare colori più intensi e profondi con la massima fedeltà. La tecnologia SonicMaster fornisce l'audio più potente e coinvolgente mai ascoltato su un notebook, grazie a un'innovativa combinazione di hardware e software.

ASUS X507 sarà disponibile nei negozi a fine maggio a partire da 379 Euro.