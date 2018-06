Asus presenta Project Precog, un PC con AI e 2 Schermi

Durante il suo keynote al Computex 2018 di Taipei, ASUS ha presentato il suo nuovo prototipo Project Precog, un portatile dotato di due schermi ed equipaggiato con l'intelligenza artificiale. Grazie all'integrazione con Movidius di Intel, questo nuovo device sarà in grado di individuare sempre la posizione esatta delle vostre mani e del vostro volto.

Project Precog è un vero e proprio convertibile che riprende le linee estetiche degli ZenBook, e come tale può essere usato: in modalità laptot la tastiera verrà emulata dallo schermo inferiore, e sarà anche possibile utilizzarlo come un classico tablet. Ovviamente supporta anche l'utilizzo "da steso", feature che permette l'uso di programmi e giochi sfruttando entrambi gli schermi.

Stando ad ASUS può anche servire per rimpiazzare un desktop, impostando i display nella modalità portrait e facendo uso di una tastiera esterna.

Per la compagnia taiwanese, Project Precog è molto più di un semplice prototipo fine a sé stesso: la sua commercializzazione è prevista infatti entro la fine del prossimo anno, anche se probabilmente alcuni aspetti del concept verranno modificati per adattare il prodotto al mercato attuale.

Sempre dal palco del Computex 2018, Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 850, il nuovo processore interamente dedicato ai PC ed integrato con il sistema operativo di Microsoft, Windows.