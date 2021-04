ASUS presenta ROG Ryujin II, un AIO con schermo LCD e ventole Noctua

Dopo aver avuto modo di provare con mano il nuovo gaming phone ASUS ROG Phone 5 nella nostra recensione completa, torniamo a parlare del colosso taiwanese per via di una nuova interessante proposta nella famiglia ROG, questa volta in ambito PC gaming.

Il nuovo dissipatore a liquido All In One ASUS ROG Ryujin II è un prodotto particolarmente interessante sia da un punto di vista puramente estetico che funzionale.

Le specifiche sono infatti da primo della classe, grazie a una pompa Asetek di settima generazione, come gli AIO NZXT della linea Kraken, a elevata silenziosità e con ottime performance.

Per quanto riguarda le dimensioni, sarà possibile scegliere fra un sistema con radiatore da 240 mm e un'opzione da 360 mm, quindi rispettivamente a doppia e tripla ventola.

Le ventole sono delle unità prodotte da Noctua e in particolare si tratta delle varianti completamente nere delle NF-F12.

Si tratta dunque di un prodotto di fascia alta a 360 gradi, che offre anche un discreto grado di personalizzazione, grazie a un generoso display LCD da 3.5 pollici posto sul waterblock, che nasconde anche una ventola integrata per una maggiore dissipazione nell'area circostante.

Sul display sarà possibile mostrare le statistiche del sistema in tempo reale e tutto il sistema è compatibile con lo strumento FanXpert di ASUS.