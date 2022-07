ASUS presenta ROG Strix XG32UQ, monitor da gaming 4K con HDMI 2.1 fino a 160Hz

ASUS espande ulteriormente il suo portfolio di periferiche da gaming di alto livello con il monitor 4K ROG Strix XG32UQ pensato sia per PC, sia per le console di ultima generazione con porte HDMI 2.1. Ecco tutte le specifiche tecniche in attesa della diffusione del prezzo per il mercato europeo.

Il monitor ROG Strix XG32UQ ha un pannello Fast IPS 4K (3840 x 2160) da 32 pollici con refresh rate overclockabile a 160Hz, tempo di risposta pari a 1ms GtG, supporto agli standard HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, certificazione DisplayHDR 600 e luminosità di picco fino a 600 nits con HDR attivo, o tipica di 450 nits.

Non solo è certificato per AMD FreeSync Premium Pro, ma è anche compatibile con NVIDIA G-Sync e supporta il Variable Refresh Rate (VRR). In questo modo, è possibile godere al meglio l’esperienza di gioco su console. Lato connettività scopriamo, curiosamente, che mancano connettori USB di tipo C e manca pure il KVM. Tuttavia, troviamo un connettore USB Gen1 (5 Gbps) di tipo B e Gen 1 di tipo A.

Allo stato attuale la compagnia taiwanese non ha ancora rivelato alcuna informazione sui prezzi di ROG Strix XG32UQ, tantomeno la data di uscita. ASUS ha offerto solo un periodo indicativo di rilascio, ovverosia il terzo trimestre del 2022. Tra le feature, però, specifica che con l’acquisto si otterrà un mese gratuito di accesso all’Adobe Creative Cloud.

Tra gli altri annunci recenti c’è anche l’SSD M.2 ROG Strix SQ7 lanciato lo scorso giugno e pensato per laptop, PC desktop e PlayStation 5.