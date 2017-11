ASUS presenta le schede grafiche gaming della serie GeForce GTX 1070 Ti

ha annunciato la serie, una nuovissima gamma di schede grafiche gaming basate sulle più recentie progettate per garantire velocità estrema, raffreddamento avanzato, elevata affidabilità e funzionalità di personalizzazione per un’esperienza di gioco eccezionale in qualsiasi scenario.

per assicurare i più elevati livelli di personalizzazione e potenza nel gaming; la serie ASUS Turbo GeForce GTX 1070 Ti con ventola a doppio cuscinetto che raddoppia la durata e migliora l'efficienza di raffreddamento e il modello ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti, una nuova scheda grafica ad alte prestazioni progettata per offrire la miglior compatibilità e la massima affidabilità per sessioni di gioco ininterrotte.

Tutte le schede grafiche ASUS son realizzate impiegando la tecnologia Auto-Extreme - un processo produttivo esclusivo completamente automatizzato - e componenti Super Alloy Power II che migliorano l'efficienza, riducono le perdite di potenza e il classico “ronzio” elettrico a pieno carico, aumentano l’efficacia nella dissipazione del calore e assicurano un livello di qualità e affidabilità senza pari. A corredo anche l'utility GPU Tweak II per l'ottimizzazione delle prestazioni in maniera totalmente intuitiva e la nuova funzione Gaming Booster che, con un solo clic, massimizza le prestazioni del sistema, eliminando i processi ridondanti e allocando le risorse di sistema in modo completamente automatico.

La licenza premium di XSplit Gamecaster inclusa per un anno permette ai gamer di trasmettere in streaming o registrare facilmente le proprie sessioni di gioco tramite una comoda sovraimpressione su schermo che visualizza anche velocità di clock della CPU, la temperatura e l’utilizzo del VRM, oltre ai controlli di GPU Tweak II: l'utente può quindi scegliere un profilo di gaming e aumentare le prestazioni con un semplice clic.

La scheda Strix GeForce GTX 1070 Ti, disponibile in due diverse configurazioni, è stata progettata con caratteristiche avanzate per il raffreddamento e la affidabilità, per assicurare le prestazioni più elevate oltre che integrare la massime possibilità di personalizzazione del PC grazie alla tecnologia di illuminazione ASUS Aura Sync. Le frequenze di clock accelerate di 1721 MHz in modalità OC per la Standard Edition e 1759 MHz per l'Advanced Edition offrono una ampia flessibilità ai gamer, con prestazioni superiori del 3,75% rispetto ai prodotti reference nella risoluzione full 4K UHD con i giochi più sofisticati come Doom.

La scheda Strix GeForce GTX 1070 Ti adotta MaxContact, la prima tecnologia per il raffreddamento della GPU a impiegare un dissipatore in rame ottimizzato dalla superficie 10 volte più piatta e un’area di contatto con la GPU due volte maggiore rispetto alle soluzioni tradizionali, migliorando così lo scambio di calore. Le più recenti schede grafiche Strix GTX 1070 Ti sono progettate per slot 2.5 e offrono dunque anche una maggiore superficie di dissipazione, più ampia del 40%, migliorando la dissipazione del calore rispetto alle precedenti soluzioni con design 2 slot e garantendo un raffreddamento complessivamente più efficiente e contemporaneamente una maggiore silenziosità.

La scheda Strix GeForce GTX 1070 Ti adotta il sistema brevettato di ventole con design wing-blade a 0dB e tre ventole separate che aumentano del 105% la pressione statica sul dissipatore e offrono incredibile silenziosità, oltre che massima resistenza alla polvere vantando anche la certificazione IP5X per la più totale affidabilità. La scheda offre anche la tecnologia FanConnect II, che mette a disposizione un ampio set di connettori per ventole a controllo ibrido, e offre numerose altre opzioni di tuning con GPU Tweak II, per ottimizzare ulteriormente il raffreddamento del proprio sistema.Il sistema di illuminazione sincronizzata ASUS Aura Sync offre invece una completa personalizzazione degli effetti di luce LED RGB, mentre le due porte HDMI integrate sono pensate per la realtà virtuale e permettono al gamer di lasciare un dispositivo VR (Virtual Reality) sempre collegato al sistema per un’esperienza di gioco totalmente coinvolgente.

Progettato per un totale supporto alle applicazioni di realtà virtuale grazie alla presenza delle due porte HDMI, il modello Turbo GeForce GTX 1070 Ti adotta una ventola con due cuscinetti a sfera che garantisce una durata nel tempo doppia e vanta un logo retroilluminato completamente personalizzabile.

Cerberus GeForce GTX 1070 Ti è una nuovissima scheda grafica ad alte prestazioni, progettata per garantire la massima compatibilità e un'affidabilità superiore anche per le più lunghe ed intense sessioni di gioco. Ogni singola scheda viene collaudata nel modo più rigoroso, a partire da esaustivi test di compatibilità con tutti i titoli più recenti in vetta alle classifiche. I controlli di affidabilità comprendono test di 144 ore in un sistema diskless e il benchmarking con 3DMark in condizioni di stress per una durata di 15 volte superiore rispetto agli standard del settore. Che si giochi per puro piacere oppure si progettino e realizzino soluzioni per il gaming a livello commerciale, Cerberus GeForce GTX 1070 Ti è la scheda grafica gaming che garantisce la più comprovata affidabilità - insieme a tutta la potenza necessaria per regalare esaltanti sessioni di gioco.

Le schede grafiche ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING, ROG-STRIX-GTX1070TI-8G-GAMING e TURBO-GTX1070TI sono già disponibili.

I prezzi consigliati al pubblico IVA esclusa sono i seguenti:

ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING Euro 548.

ROG-STRIX-GTX1070TI-8G-GAMING Euro 537.

TURBO-GTX1070TI-8G Euro 508