Asus presenta la tastiera ROG Falchion: piccola, wireless e con tanto potenziale!

Dopo averci incuriositi con i mouse della serie ROG Gladius III e con gli auricolari ROG Clavis e Cetra II Core, Asus torna all'attacco svelando il suo nuovo piccolo gioiello per il PC Gaming, la tastiera wireless ROG Falchion con switch Cherry MX e un form factor eccezionalmente compatto.

Stiamo parlando della prima tastiera meccanica wireless ROG con layout al 65% nonché la prima tastiera ROG di questa categoria con retroilluminazione Aura Sync e switch meccanici Cherry MX RGB.

Bellissima, compatta e responsiva, la nuova Falchion si avvale di connettivita RF a 2.4 GHz ottimizzata per le migliori prestazioni nelle sessioni di gioco più intense assicurando tempi di risposta di 1ms. Lato autonomia, l'azienda garantisce fino a 450 ore con una singola ricarica. Ovviamente non manca la possibilità di utilizzarla in modalità wired mediante connessione tradizionale con cavo USB in dotazione.

Già vincitrice di Good Design Award, Red Dot Design Awards 2021 e CES 2021 Innovation Awards Honorees, la tastiera Asus ROG Falchion integra sul fianco un pannello touch completamente configurabile con regolazione del volume a sfioramento e verrà venduta con una cover in policarbonato per ripararla dalla polvere durante l'inattività oppure per proteggerla dai danni in caso di spostamenti.

Ovviamente anche la tastiera Falchion è compatibile con la suite Armoury Crate di Asus per il controllo di tutti i prodotti ROG. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale del prodotto sul sito Asus.