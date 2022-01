Asus presenta i nuovi Zenbook con display OLED, c'è anche la 'Space Edition'

Non è bastato il nuovo, bellissimo Asus Zenbook 17 Fold OLED al CES 2022, il colosso taiwanese ha deciso di continuare a sorprendere con la nuova gamma Zenbook tradizionale, tra cui una splendida "Space Edition" con display OLED.

Il 2022 di Asus sarà caratterizzato da nuovi device e importanti refresh, ma procediamo con ordine. Si parte con il nuovo Zenbook 14 OLED. Un dispositivo elegante che racchiude in un form factor da appena 14 pollici un dispositivo dalle prestazioni molto interessanti, grazie ai nuovi processori Intel Alder Lake fino all'i7 P-Series, oppure gli ottimi AMD Ryzen Serie 5000.

La chicca di questo dispositivo sarà ovviamente il display. Siamo di fronte a un pannello con aspect ratio 16:10, pensato per aumentare la produttività, con risoluzione 2.8K a 90Hz e tecnologia NanoEdge. Multimedia ai massimi livelli, grazie anche all'audio Harman Kardon con supporto Dolby Atmos e certificazione secondo standard militari MIL-STD-810H per la robustezza.

Il nuovo Zenbook 14X OLED, invece, può adottare fino al nuovo Intel Core i9 H-Series con grafica Intel Irix Xe, oppure fino all'i7 P-Series con GPU NVIDIA GeForce MX550. In entrambi i casi sarà possibile beneficiare di tecnologie di ultima generazione come le nuove interfacce Thunderbolt 4 o la connettività WiFi 6E.

Il bellissimo Zenbook 14X OLED Space Edition fa eco al modello standard con un design commemorativo della missione spaziale cui prese parte l'iconico Asus P6300 per ben 600 giorni. Con un design ispirato allo spazio e una speciale colorazione Zero-G Titanium, il nuovo 14X Space Edition presenta anche un display secondario sulla cover esterna. Un accento, un dettaglio, che impreziosisce il contesto. Si tratta di un miniDisplay Asus ZenVision OLED da 3,5 pollici che può mostrare animazioni e messaggi personalizzati.

Infine, la lineup Zenbook si conclude con il mastodontico modello Pro Duo 15 OLED con pannello secondario telescopico per task e utility secondarie che concorrono in maniera sinergica alla profondità dell'esperienza creativa. Un corposo refresh su questi lidi porta in serbo i nuovi processori Intel di dodicesima generazione fino all'i9 H-Series con Thunderbolt 4 a corredo. Un concept per certi versi simile a quanto presentato nel corso dell'evento ROG al CES 2022.