ASUS presenta ZenBook Pro Duo 15 OLED, laptop con touchscreen secondario

Dopo le cuffie TUF Gaming H3 Wireless, ASUS ha annunciato oggi la disponibilità in Italia di ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), nuovo modello a due schermi si caratterizza per il touchscreen secondario ASUS ScreenPad Plus che migliora leggibilità, raffreddamento del PC e si integra al display principale.

ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) è alimentato da un processore octa-core Intel Core i9 di decima generazione con 32 GB di memoria RAM DDR4 a 2933MHz e dispone della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, nonché di SSD PCIe da 1 terabyte come soluzione lato archiviazione. ZenBook Pro Duo 15 OLED è inoltre uno dei primi laptop con marchio NVIDIA Studio, ideato dalla società di Jensen Huang per classificare i prodotti pensati per i content creator.

Il display 4K OLED HDR NanoEdge garantisce un’ottima resa della gamma di colori DCI-P3 al 100%, riproducendoli con estrema precisione per immagini di qualità a livello professionale, al contempo evitando di stancare gli occhi dell’utente con la luce blu – non mancano, infatti, le certificazioni PANTONE Validated e TÜV Rheinland.

La vera novità di ZenBook Pro Duo 15 OLED è il touchscreen secondario ScreenPad Plus inclinabile (massimo 9,5°) con risoluzione di 3840 x 1100 pixel e una luminosità di 400 nits. Questa feature rende ancora più semplice il lavoro sul display Nanoedge principale, ottimizzando e personalizzando le schermate di lavoro. Non manca poi l’integrazione del nuovo Active Aerodynamic System Plus, che utilizza il meccanismo della cerniera ErgoLift e l’inclinazione di ScreenPad Plus per aumentare il flusso d'aria per un raffreddamento complessivo del 36%. Questo permette di mantenere una temperatura interna ottimale per le massime prestazioni. All'interno del laptop è inoltre presente una potente configurazione a doppia ventola con sei heatpipes.

Per migliorare l’esperienza d’uso con ScreenPad Plus, ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED è dotato del software ScreenXpert 2 che propone nuove funzioni intuitive per semplificare i flussi di lavoro, come la feature Flick che consente agli utenti di spostare rapidamente le finestre aperte tra i display. Questo modello presenta, infine, il nuovo ASUS Control Panel, app completamente personalizzabile su ScreenPad Plus che permette agli utenti di avere un controllo preciso e intuitivo sulle funzioni di creatività. Il Control Panel attualmente opera con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro e After Effects e la compatibilità sarà ampliata nel prossimo futuro.

Lato connettività ZenBook Pro Duo 15 OLED offre una varietà di porte Input/Output ad alte prestazioni, tra cui una coppia di porte USB-C Thunderbolt 3 di ultima generazione con supporto a Power Delivery e DisplayPort. Non manca poi la larghezza di banda da 40 Gbps che permette di collegare un display esterno 8K o due display 4K UHD, o di collegare un display godendo sempre di trasferimenti di dati ad alta velocità tramite la seconda porta. ZenBook Pro Duo 15 OLED include anche il WiFi 6 (802.11ax).

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) è disponibile in Italia nella colorazione Celestial Blue presso il canale eshop di ASUS e negli ASUS Gold Store al prezzo consigliato al pubblico di 3499 Euro (a partire da, IVA inclusa). Stylus Pen e Duo Stand in dotazione.