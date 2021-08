Asus, ecco i primi dissipatori a liquido compatibili con le CPU Intel Alder Lake

Mentre ancora attendiamo con impazienza la presentazione ufficiale dei nuovi processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione, Asus ha apparentemente già iniziato a dotare le proprie soluzioni di dissipazione degli strumenti di compatibilità.

I processori ibridi di nuova generazione infatti arriveranno sul mercato con il nuovo socket LGA1700 e, per la prima volta da anni, verrà abbandonata la tradizionale forma perfettamente quadrata del processore stesso.

La vera notizia però riguarda l'apparizione sul web dei primi scatti del dissipatore a liquido AIO Asus ROG Strix LC II, il quale mostra sia sulla scatola che nella dotazione interna la piena compatibilità con il socket Intel LGA1700.

Sulla confezione esterna è perfettamente visibile, nell'angolo in basso a destra, il bollino che ne certifica la compatibilità. All'interno della confezione invece, è presente una bustina sigillata contenente gli accessori per il montaggio sul nuovo socket, insieme a quelli per i processori Intel di undicesima generazione e per le CPU AMD Ryzen compatibili con il Socket AM4.

Lo Strix LC II è un dissipatore di fascia alta prodotto da Asus, ritratto in queste foto nella versione con radiatore da 240mm e dunque in grado di ospitare due ventole da 120mm affiancate e già in confezione. Le ventole incluse sono dotate di illuminazione RGB completamente indirizzabile e ovviamente compatibili con il sistema di controllo Asus Aura Sync, gestibile attraverso la suite Armoury Crate.