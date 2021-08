Asus punta a una dissipazione superiore: appare una Noctua RTX 3070

Una partnership decisamente suggestiva quella che potrebbe portare presto a una nuova GeForce RTX 3070 Noctua Edition, fra il produttore austriaco e uno dei più importanti AIB di NVIDIA, Asus.

Noctua ha recentemente lanciato una delle sue ultime creazioni, il colossale dissipatore passivo NH-P1 ma le novità potrebbero decisamente continuare con un accordo che negli anni ha fatto sognare i più appassionati dei due brand.

Sempre più vicino alla realtà, dal momento che in una delle ultime certificazioni richieste alla EEC da Asus è apparsa proprio una RTX3070-8G-NOCTUA. Al momento rientriamo solo nel campo delle ipotesi, perciò è lecito sognare qualcosa di molto simile alle immagini in apertura, un curioso e ispirato render a cura dell'utente reddit Shockwawe98.

Come riportato dalla fonte, la notizia di una presunta partnership fra le due aziende era nell'aria già da luglio, ma nessuna delle due aziende ha mai confermato o smentito tali indiscrezioni. Il sito specializzato HWcooling però ha suggerito che, in seguito a uno scambio di email con fonte attendibile, la cosa potrebbe essere più tangibile di quanto inizialmente sospettato.

Non si tratterebbe oltretutto neanche di una prima volta. Di recente, per l'esattezza ad aprile, Asus ha svelato il nuovo dissipatore a liquido AIO ROG Ryujin II con ventole Noctua dall'elegantissimo look total black.