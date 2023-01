ASUS punta sugli OLED 3D e sulle nuove RTX 40: ecco le novità dal CES 2023

Con l'evento "Seeing an incredible Future" si conclude l'esplosivo inizio di 2023 di Asus che, dopo aver presentato i laptop ROG con RTX 4090, torna all'attacco con la serie destinata a creator, professionisti e multimedia.

La tecnologia più scottante è sicuramente ASUS Spatial Vision, che porta il 3D stereoscopico senza occhiali su schermi OLED, sfruttando uno specifico sistema di lenti per il tracciamento degli occhi dello spettatore. Questo, unito alla profondità dei neri e dei contrasti della tecnologia a pixel organici, dovrebbe regalare un nuovo livello di immersività nella visualizzazione e modellazione 3D.

ASUS ha ampliato la propria offerta di notebook per la gamma Creator con i nuovi ProArt Studiobook con schermo 3D OLED, Raptor Lake fino all'i9-13980HX e RTX Serie 40, tracciando il quadro di un dispositivo di fascia alta pensato per i professionisti più esigenti.

Al suo fianco, anche il nuovo Vivobook Pro 16X utilizzerà il pannello 3D OLED opzionale, in tandem con processori Intel di tredicesima generazione e l'efficienza delle nuove GPU NVIDIA con architettura Ada Lovelace.

Aggiornamento in vista anche per la serie Zenbook, con i nuovi Zenbook Pro 14 OLED e Zenbook 14X OLED, entrambi configurabili fino all'i9-13900H e rispettivamente con grafica RTX Serie 40 o RTX 3050.

Passando al settore business, i nuovi ExpertBook B9 uniscono le prestazioni delle CPU Raptor Lake con piattaforma Intel vPro a un display 14 pollici 2.8K con rapporto schermo-superficie del 90%. Immancabile una camera IR per Windows Hello, così come il supporto alla tecnologia NFC.

Il reveal del nuovo GeForce NOW con RTX 4080 e supporto a NVIDIA Reflex probabilmente porterà a una maggiore presenza sul mercato dei servizi di Cloud Gaming. A questo proposito, potrebbero giocare un ruolo cruciale i Chromebook di nuova generazione, tra cui il nuovo ASUS Chromebook Vibe XC34 Flip, convertibile a 360 gradi, con tastiera retroilluminata e connettività WiFi 6E. A bordo processori Intel Alder Lake, in grado di sorreggere le più svariate operazioni consentite dall'OS di BigG per desktop.

Infine, una menzione particolare per i nuovi notebook TUF, che arrivano sul mercato per offrire prestazioni da gaming con la tradizionale robustezza dei prodotti della gamma.

Il nuovo TUF A16 Advantage Edition punta ai nuovi Ryzen 9 Zen4 con memoria DDR5 per garantire performance di livello insieme a grafica RDNA3 su schermo QHD a 240 HZ.

Anche gli A15 e A17 propongono fino a Ryzen 9 Zen4, mentre i nuovi F15 e F17 propongono Raptor Lake. La grafica in questo caso sarà gestita dalle nuove RTX Serie 40, per puntare al massimo delle prestazioni offerte della nuova generazione di NVIDIA.