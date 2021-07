ASUS e Qualcomm lanciano lo Smartphone for Snapdragon Insiders: specifiche e prezzi

A fine 2021 una serie di indiscrezioni dava ASUS e Qualcomm per prossime al rilascio di uno smartphone da gaming in una collaborazione inedita, ma poi il produttore statunitense negò ogni rumor al riguardo. Ebbene, a sorpresa di molti proprio oggi le due società hanno svelato il dispositivo da gaming “Smartphone for Snapdragon Insiders”.

Come capirete dal nome, questo prodotto si caratterizza subito come uno smartphone che sarà disponibile solamente per gli 1,6 milioni di membri del programma Snapdragon Insiders; eppure, secondo quanto riportato da Engadget e GSMArena non è da escludersi un lancio verso agosto anche sul resto del mercato, sebbene si parli solamente di paesi come Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Il prezzo dovrebbe essere pari a 1.500 Dollari e nel bundle verranno inclusi il caricabatterie firmato Qualcomm e un paio di auricolari True Wireless firmati Master & Dynamic con supporto alla tecnologia Snapdragon Sound.

Lo Smartphone for Snapdragon Insiders sotto la scocca sfrutta il chipset top di gamma Snapdragon 888 5G con processore octa-core da 2,84 GHz e GPU Adreno 660, garantendo quello che Qualcomm definisce come "il supporto più completo per tutte le bande 5G sub-6 e mmWave" di qualsiasi dispositivo, assieme anche al supporto WiFi 6 e WiFi 6E. Lato memoria, invece, si parla di 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. La batteria da 4000 mAh in dotazione, invece, sarà compatibile con Quick Charge 5, dunque sarà in grado di caricarsi al 70% in 30 minuti o al 100% in 50 minuti.

Come detto inizialmente, lo Smartphone for Snapdragon Insiders sarà uno dei primi dispositivi mobili a supportare Snapdragon Sound, garantendo Bluetooth a bassa latenza, tecnologia ANC e supporto audio ad alta risoluzione fino a 24-bit 96kHz agli auricolari che verranno venduti in bundle.

Il display in dotazione invece sarà un pannello AMOLED da 6,78 pollici prodotto da Samsung, con supporto a HDR0 e HDRO10+ e un refresh rate di 144 Hz. Non manca la protezione Gorilla Glass Victus e il supporto all’Always-on Display. Per quanto riguarda il comparto fotocamera troviamo tre sensori posteriori (64 MP principale + 12 MP ultra-grandangolare + 8 MP teleobiettivo) in grado di acquisire video fino alla risoluzione 8K, mentre anteriormente figura un sensore da 24 megapixel collocato su un bordo leggermente più spesso anziché sul classico notch punch-hole. Dai render che vedete in calce all’articolo potete vedere meglio anche la posizione insolita del modulo fotocamera posteriore, assieme al logo Snapdragon e al sensore di impronte digitali.

Chiaramente, questo smartphone serve da vetrina per la tecnologia mobile firmata Qualcomm, per mostrare il proprio know-how al pubblico. Sarà un successo o resterà un esperimento limitato a un numero ridotto di utenti? Staremo a vedere.

A proposito di smartphone firmati ASUS, la società taiwanese a maggio ha ufficializzato gli smartphone ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip in Italia.