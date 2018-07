ASUS ha realizzato una motherboard che supporta fino a 20 schede video contemporaneamente

Il mondo del tech è pieno zeppo di stranezze. Ebbene, oggi da ASUS arriva un prodotto che difficilmente si è visto prima. Stiamo parlando di una scheda madre in grado di supportare fino a 20 schede video contemporaneamente.

In particolare, la società taiwanese ha annunciato la motherboard H370 Mining Master, ovviamente pensata per il mining di criptovalute. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere. L'obiettivo è quello di far risparmiare soldi ai miner, convincendoli ad acquistare un'unica scheda madre.

La scheda madre in questione, che era stata mostrata anche durante la scorsa edizione del Computex di Taipei, è recentemente comparsa sul sito ufficiale di ASUS USA. Il chipset montato dalla motherboard in questione è un Intel H370, compatibile anche con le CPU Intel Core Coffee Lake di ottava generazione. Oltre alle 20 linee PCI-E/USB, fanno capolino anche 2 SATA a 6 Gbps, 6 porte USB 3.1 e una PCI-E x16. Insomma, non si tratta certo di un prodotto da gaming, ma sicuramente interesserà a una determinata fascia d'utenza.

Il canale YouTube NewGadgets ha anche pubblicato un primo "hands-on" della motherboarrd in questione, che potete vedere attraverso il player presente qui sopra. Per ulteriori informazioni legate alle specifiche, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale di ASUS USA.