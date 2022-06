Asus regala una RTX 3090 Ti per celebrare l'arrivo di GPU Tweak III

Mentre gli appassionati di mobile gaming sono in fermento dopo l'annuncio dell'evento di ROG Phone 6, Asus annuncia il suo regalo per gli utenti PC: una RTX 3090 Ti e tanti altri premi per il lancio di GPU Tweak III.

Il nuovo strumento di Asus consentirà di tenere sotto controllo la propria GPU indipendentemente dal produttore, che sia essa una scheda video AMD o NVIDIA, oltre a consentire una lunga serie di ottimizzazioni, dalle prestazioni alla rumorosità, passando per l'overclock.

Con un design del tutto simile a quello di Armoury Crate, anche GPU Tweak III è dotato di un'interfaccia semplice e intuitiva per apportare modifiche e monitorare la propria scheda, oltre a poter gestire voltaggio, curva delle ventole e poter impostare un OSD per tenere costantemente sott'occhio la propria configurazione anche durante le sessioni di gioco più intense, un po' come accade con Afterburner in tandem con RivaTuner ma soltanto con uno strumento.

In pochi clic sarà possibile configurare e personalizzare questo potente strumento secondo le proprie preferenze personali, ma non è finita qui. Infatti, per celebrare questa nuova evoluzione, Asus ha annunciato un incredibile giveaway in cui in palio ci saranno ricchi premi, tra cui:

una ROG Strix LC RTX 3090 Ti con alimentatore ROG Thor 1000W Platinum II

con alimentatore ROG Thor 1000W Platinum II una TUF Gaming RTX 3080 Ti con alimentatore ROG Strix 850W Gold

una ROG Strix RTX 3070 Ti con alimentatore ROG Strix 850W Gold

una TUF Gaming RTX 3060 Ti con alimentatore TUF Gaming 750W Bronze

una ROG Strix RTX 3050

Insomma, un montepremi non di poco conto, visto e considerato che la partecipazione è gratuita rispondendo solo a una serie di semplici domande.

Nel frattempo, ricordiamo che su Amazon c'è la Asus Week con sconti su tanti laptop nel corso della seconda settimana di giugno 2022.