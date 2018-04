ASUS Republic of Gamers annuncia Huracan (G21) basato su GTX 1080 ed i7

ha annunciato oggi, un computer desktop per il gaming basato su processore Intel Core i7 di ottava generazione e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1080, in grado di fornire prestazioni da gioco straordinarie.

Caratterizzato da un coperchio laterale magnetico che lo distingue dagli altri computer desktop da gioco, Huracan G21 può essere aperto per migliorare il flusso d'aria nel sistema ed attivare l'illuminazione Aura. Il flusso d'aria extra fornirà il raffreddamento necessario per i suoi componenti ad alte prestazioni, in modo che i giocatori possano giocare agli ultimi giochi alle impostazioni più elevate.

L'apertura laterale è brevettata da Nvidia, insieme ai sensori che attivano degli effetti di illuminazione.

Per garantire prestazioni da gioco ancora migliori, Huracan è basato sul processore Intel Core i7 di ultima generazione ed accompagnato fino a 32 gigabyte di RAM DDR4, oltre che dalla scheda grafica NVIDIA GeFroce GTX 1080. Huracan può essere configurato con un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 da 512 GB e un HDD da 2 TB; e fino a un HDD da 2 TB con tecnologia Intel OptaneMemory, che offre prestazioni da SSD da un hard disk, accelerando le prestazioni complessive del sistema e migliorando la reattività per un'esperienza di elaborazione estremamente veloce.

Sempre a livello hardware, Huracan dispone di un alloggiamento SSD hot-swap da 2,5 pollici che consente all'utente di estrarre e sostituire l'unità in pochi secondi.

Anche a livello di suono le prestazioni sono di prim'ordine, grazie all'amplificatore ESS Sabre DAC incorporato che offre audio a 32-bit e 384 kHz oltre ad una frequenza di campionamento otto volte maggiore rispetto alla qualità tipica dei CD, per esperienze audio più ricche e dettagliate.

Il ROG Huracan (G21) sarà disponibile alla fine del secondo trimestre. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al nostro articolo.