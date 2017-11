ASUS Republic of Gamers annuncia il monitor gaming curvo Swift PG27VQ

(ROG) ha annunciato la disponibilità del monitor Swift PG27VQ, il monitor gaming curvo più reattivo al mondo. Con tempi di risposta di 1 ms e frequenza di refresh overcloccabile di 165 Hz, è il monitor ideale per i giochi d'azione più rapidi e frenetici.

Si tratta inoltre del primo monitor gaming a offrire la sincronizzazione dell'illuminazione RGB, grazie all’esclusiva tecnologia di illuminazione RGB ASUS Aura Sync che permette di sincronizzare gli effetti di illuminazione preferiti con altri componenti e periferiche compatibili Aura Sync. Il pannello WQHD (2560 x 1440) da 27 pollici offre una straordinaria combinazione di alte prestazioni elevate ed eccezionale nitidezza, ideale per identificare in combattimento i bersagli in ambienti particolarmente complessi e molto dettagliati.

I tempi di risposta di 1 ms e la frequenza di refresh overcloccabile di 165 Hz del monitor Swift PG27VQ permettono di eliminare latenze e sfocature nelle scene più frenetiche, in modo da offrire al gamer un’esperienza di gioco fluida e un netto vantaggio competitivo soprattutto nei titoli FPS. La curvatura 1800R del pannello fa in modo che ogni punto risulti equidistante dagli occhi dell'utente, garantendo la massima comodità di visione durante le lunghe maratone di gioco.

Per soddisfare anche le esigenze a livello estetico degli hardcore gamer, Swift PG27VQ è il primo monitor gaming al mondo ad adottare la tecnologia di illuminazione RGB ASUS Aura Sync, che impreziosisce la parte posteriore del display, rendendone realmente distintivo ed esclusivo il look. L’utente potrà sincronizzare con gli effetti e giochi di luce preferiti l'azione sullo schermo, per una sensazione di massima immersione nelle proprie imprese.

Grazie alla sincronizzazione con altre periferiche compatibili Aura Sync, si ottengono possibilità illimitate di personalizzazione in base al proprio stile e preferenze. La sincronizzazione luminosa, in grado anche di pulsare al ritmo degli effetti audio musicali e della sessione di gioco in corso, è molto semplice da configurare e richiede soltanto l'installazione del software Aura Sync.

La combinazione tra la frequenza di refresh di 165 Hz e la tecnologia NVIDIA G-SYNC permette di giocare nel modo più fluido, rapido e mozzafiato che si possa immaginare. La tecnologia G-SYNC sincronizza la frequenza di refresh del display con quella della scheda grafica GeForce GTX, eliminando qualsiasi effetto di tearing sullo schermo e minimizzando i movimenti a scatti e grazie alla tecnologia NVIDIA Ultra Low Motion Blur gli oggetti in movimento appaiono in modo straordinariamente fluido e nitido.

Il monitor Swift PG27VQ offre una serie di personalizzazioni focalizzate sul gamer che sottolineano l'impegno ROG nell’offrire a tutti la migliore esperienza di gioco possibile, tra cui l’esclusivo kit di proiezione ROG Light Signature che permette di creare particolari effetti di proiezione, grazie alle due cover con il logo ROG e tre neutre incluse, e personalizzare la superficie del piano d'appoggio e l'area dedicata al gaming. L'esclusivo hotkey GamePlus offre una serie di miglioramenti e personalizzazioni durante le fasi di gioco, come la possibilità di selezionare ben quattro diversi mirini a croce da sovrapporre sullo schermo per adattarsi a diverse tipologie di gioco, funzioni di timer per tenere traccia del tempo trascorso nell’azione di gioco, un contatore di FPS (Frames Per Second) e una per l’allineamento del display. Il monitor Swift PG27VQ adotta inoltre la tecnologia ASUS GameVisual, con sette modalità di visualizzazione predefinite per meglio adattarsi alle diverse tipologie di gioco.

ASUS ROG Swift PG27VQ è già disponibile a un prezzo consigliato di Euro 986,85 IVA inclusa.