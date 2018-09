ASUS Republic of Gamers annuncia il notebook per gli eSport Strix SCAR II

ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano del nuovo Strix Scar II, una versione rivista del notebook gaming per gli esport e progettato in modo particolare per i titoli FPS.

Con un design rinnovato sfoggia una cover con doppia finitura a contrasto, un nuovo layout della tastiera con tratti distintivi ispirati al Kevlar e una barra luminosa sulla parte frontale con illuminazione personalizzabile Aura Sync. Strix SCAR II adotta il primo display al mondo da 144 Hz con cornice ultrasottile e bassissimo tempo di risposta GTG (gray-to-gray) di 3 ms per garantire il massimo vantaggio competitivo nei giochi più frenetici, la tastiera HyperStrike Pro che garantisce una capacità di controllo eccezionale e la tecnologia HyperCool Pro per raffreddare la CPU e la GPU ad alte prestazioni. È anche il primo notebook al mondo dotato di Wi-Fi multi-antenna per una migliore connettività.

Per godere del massimo vantaggio competitivo con i titoli FPS, Strix SCAR II vanta il primo display a 144 Hz con tempo di risposta di soli 3ms GTG (gray-to-gray) e cornice sottilissima che permette di ridurre al minimo le dimensioni del telaio - Strix SCAR II è 2,33 cm più compatto rispetto alla precedente geenerazione - ma senza sacrificare la diagonale dello schermo. Strix SCAR II è ancor più leggero, con un peso complessivo di soli 2,4 kg per giocare anche in mobilità. Un'esclusiva cornice in gomma circonda il display per proteggerlo dai danni quando è chiuso, e migliora anche l’aspetto visivo per una sensazione ancor più coinvolgente. Il pannello a 144Hz e il tempo di risposta di 3ms assicurano una resa grafica omogenea e nitida, per reagire con la massima reattività e precisione anche nelle azioni di gioco più concitate.

Strix SCAR II adotta una tastiera ottimizzata per i gamer con tecnologia HyperStrike Pro per il massimo controllo e un layout che assicura un’esperienza d’uso più familiare ai gamer abituati alla tastiera dei desktop, con quattro tasti di scelta rapida, retroilluminazione RGB compatibile con Aura Sync personalizzabile in quattro zone e tasti dal design ergonomico con curvatura dei singoli tasti da 0,25 mm.

Gli switch della tastiera sono progettati per resistere a 20 milioni di pressioni e l'esclusiva tecnologia ROG Overstroke permette un'attivazione anticipata dei tasti con una più ampia escursione tra l’uno e l’altra per assicurare il massimo comfort nella digitazione e garantire che i comandi vengono interpretati in modo corretto, preciso e immediato anche alla massima velocità. Inoltre la tastiera adotta un gruppo tasti WASD con sovra-tasti trasparenti e tecnologia anti-ghosting con N-key rollover.

Strix SCAR II è il primo laptop da gioco al mondo dotato di Wi-Fi multi-antenna per la massima stabilità nelle sfide online più concitate. La tecnologia brevettata ROG RangeBoost utilizza una combinazione di quattro antenne - situate nella parte anteriore e posteriore del notebook - con un algoritmo unico che analizza e seleziona costantemente le migliori coppie di antenne per coprire i punti morti, assicurando una copertura più ampia del 30% rispetto alle configurazioni a doppia antenna. Il più recente standard Wi-Fi 802.11ac Wave 2 offre velocità fino a 1.7Gbps - il doppio della versione 802.11ac 2x2 e 12 volte quella di 802.11b/g/n.

Strix SCAR II è alimentato da un processore Intel Core di 8° generazione con 16 GB di memoria DDR4 2666MHz e GPU NVIDIA GeForce GTX 1060. Nessuna difficoltà di storage per i giocatori più appassionati, che grazie all’accoppiata di una moderna unità M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 da 128 GB affiancata da un'unità ibrida a stato solido (SSHD) Seagate FireCuda da 1TB potranno conservare sul proprio SCAR II tutti i più moderni titoli FPS, senza rinunciare a performance velocistiche di altissimo spessore.

La CPU Intel Core i7-8750H a sei core di 8° generazione è il 23% più potente dei processori della generazione precedente e le tecnologie Intel Speed Shift e Turbo Boost permettono al processore di spingersi fino alla velocità di, rispettivamente, 4GHz (quattro core) e 3,9GHz (sei core). Intel Hyper-Threading consente a un massimo di 12 thread di gestire ogni attività in modo rapido ed efficiente, compresi il gaming e lo streaming, attività sempre più in voga per i pro-player. Inoltre, Strix SCAR II adotta una memoria dual-channel DDR4 2666MHz con supporto fino a 32GB per una maggiore velocità di elaborazione e un minore consumo energetico.

L’unità SSD M.2 NVMe PCIe PCIe 3.0 x2 offre una larghezza di banda potenziale fino a 32Gbit/s, in modo che ogni operazione sia veloce e fluida, quasi istantanea. Quando viene utilizzata come spazio di archiviazione primario o come unità secondaria per supportare l'SSD, il disco rigido FireCuda SSHD carica i giochi in meno della metà del tempo impiegato dagli HDD da 1TB, abbattendo anche la rumorosità. L'SSHD prende nota dei file più frequentemente utilizzati e li memorizza nella memoria flash integrata per velocizzare l'accesso ai file.

Il sistema di raffreddamento HyperCool Pro contribuisce a sfruttare al massimo le CPU e il comparto grafico ad alte prestazioni di cui è dotato il notebook Strix SCAR II. Una piastra di raffreddamento estesa assorbe il calore e lo distribuisce uniformemente per evitare surriscaldamenti e mantenere i componenti all’interno dei range di funzionamento ideali, mentre due ventole da 12V ad alte prestazioni forniscono un flusso d'aria più forte e una maggiore pressione dell'aria per raffreddare la CPU e la GPU e convogliare l'aria calda fuori dallo chassis.

HyperCool Pro incorpora anche il sistema brevettato Anti-Dust Cooling (ADC), che utilizza la forza centrifuga per espellere le particelle di polvere e lo sporco dal telaio, prevenendo così la formazione di depositi sulle alette del dissipatore di calore e garantendo un'esperienza di gioco stabile anche nelle maratone più lunghe. Inoltre, poiché le ventole non vedranno diminuire nel tempo la loro efficienza, il notebook opera in modo più silenzioso. Le speciali alette di raffreddamento in rame utilizzate in Strix Scar II hanno uno spessore di solo 0,1 mm - la metà dello spessore di quelle normali – che aumenta la superficie a disposizione per la dissipazione del calore fino al 10% e riduce la resistenza dell'aria del 7%.

Quando un notebook con design tradizionale è chiuso, il flusso d'aria potrebbe rimanere bloccato fuori dallo chassis causando, in alcuni casi, un surriscaldamento. La copertura a taglio trapezoidale brevettata della parte superiore di Strix SCAR II migliora l'efficienza termica del 27% rispetto ai modelli tradizionali.

L'app Overboost, accessibile premendo i tasti FN + F5 o tramite il tasto di scelta rapida Gaming Center, può essere utilizzata per selezionare tre diverse impostazioni della ventola. La modalità Fan Overboost assicura la velocità massima per sfruttare appieno la potenza di Strix SCAR II durante le sessioni di gioco più intense. La modalità silenziosa riduce la velocità della ventola e il consumo energetico per le attività meno impegnative, mentre la modalità bilanciata offre prestazioni stabili della ventola con un livello di rumore moderato.

Strix SCAR II offre un audio più nitido, potente e preciso grazie ai potenti diffusori laterali che forniscono un suono immersivo e coinvolgente. La tecnologia Smart-amplifier monitora l’audio in uscita ed effettua regolazioni in tempo reale, con output audio fino al 200% più corposo, una maggiore gamma dinamica e bassi più profondi. Sonic Studio III fornisce un audio in-game di elevata qualità, suono surround per le cuffie, così come streaming e registrazione audio migliorati per una voce perfetta e una riduzione del rumore ottimale.

ROG Strix SCAR II è disponibile da oggi ad un prezzo consigliato di 1.789 Euro IVA inclusa.