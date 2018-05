ASUS Republic of Gamers annuncia Strix GL503 e GL703

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia di Strix GL503 e Strix GL703, due nuovi notebook da 15,6 pollici e 17,3 pollici avanzati basati sui più recenti processori Intel Core di ottava generazione e GPU della serie NVIDIA GeForce GTX 10.

Progettati per gli esport, i nuovi notebook GL503 e GL703 adottano il sistema brevettato Anti-Dust Cooling (ADC) per far fronte alle imponenti richieste di potenza durante gli scontri di gioco più feroci, e l’avanzato sistema di illuminazione ASUS Aura Sync che permette di personalizzare e sincronizzare gli effetti colorati della propria postazione. Sottili e leggeri sfoggiano un design sobrio con una classica cover in alluminio nero spazzolato con logo ROG illuminato arricchita da una pinna termica di color rosso intenso.

I nuovi Strix GL503 e GL703 forniscono tutta la potenza di un desktop in un formato mobile compatto e leggero, con lo spessore di solo 2,5 centimetri. Alimentati da processori Intel Core i7 di ottava generazione che offrono il 23% di prestazioni in più rispetto alla generazione precedente e con supporto fino a 32 GB di memoria DDR4 dual-channel offrono potenza più che sufficiente per giocare, mentre si guardano video in streaming o si naviga in Internet.

Entrambi i modelli sono dotati di scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti per immagini straordinarie. Il modello GL703 sarà dotato anche di configurazioni con grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 e grafica NVIDIA GeForce GTX 1070. Il pannello Full HD TN da 15,6 pollici di GL503 offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tempo di risposta Gray-to-Gray (GTG) di 3ms per immagini nitide e chiare e una gamma di colori SRGB al 130% per immagini più luminose e un'eccezionale riproduzione dei colori. GL703, nella sua declinazione più potente, sarà invece equipaggiato con un display IPS Full HD da 17,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta Gray-to-Gray (GTG) di 3ms per immagini nitide e chiare e una gamma di colori sRGB al 100%. Inoltre, la tecnologia wide-view garantisce immagini nitide e chiare con colori accurati e uniformi anche quando si guarda il display da angolazioni estreme.

Il sistema brevettato Anti-Dust Cooling (ADC) elimina la polvere e lo sporco per migliorare la stabilità e la durata del sistema. Le particelle estranee nella ventola vengono dirottate lungo le pareti al di fuori dello chassis impedendo l'accumulo di polvere sulle alette del dissipatore di calore, inconveniente che spesso si traduce in un deterioramento delle prestazioni di raffreddamento.

Ventole a 12 V ad alte prestazioni, alette ultrasottili e una copertura brevettata con taglio trapezoidale contribuiscono alla rimozione del calore, mentre l’esclusiva architettura heat pipe raffredda indipendentemente i componenti della CPU, della GPU e del chipset per garantire una gestione efficiente del raffreddamento e la stabilità necessaria per le sessioni di gioco prolungate.

I notebook Strix GL503 e GL703 adottano tastiere ottimizzate per i gamer, con tasti WASD evidenziati, curvatura dei tasti singoli da 0,25 mm e tecnologia anti-ghosting con n-key rollover per assicurare il massimo comfort nella digitazione e garantire che i comandi vengono interpretati in modo corretto. La tecnologia Aura Sync offre ai giocatori la libertà di personalizzare e sincronizzare gli effetti luminosi con mouse, cuffie e altre periferiche compatibili per creare una configurazione di gioco dall'aspetto accattivante. I giocatori possono scegliere tra una gamma completa di 16 milioni di colori e sette diverse modalità di illuminazione preimpostate tramite il pannello di controllo Aura.