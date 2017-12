ASUS Republic of Gamers presenta ROG Strix GL702ZC: otto core per prestazioni al top

ROG Strix GL702ZC adotta la tecnologia AMD FreeSync per assicurare sequenze di gioco eccezionalmente fluide sia sul display del notebook che su monitor compatibili tramite DisplayPort o HDMI.

Progettato per i giocatori più competitivi, Strix GL702ZC adotta ROG Gaming Center e una tastiera retroilluminata con tecnologia anti-ghosting.

Grazie ad una esclusiva collaborazione tra ROG e AMD, Strix GL702ZC è il primo notebook gaming in assoluto ad adottare il processore AMD Ryzen 7 1700 caratterizzato da ben 8 core e 16 thread con frequenza massima di esercizio fino a 3,7 GHz per garantire prestazioni eccezionalmente elevate e soddisfare le esigenze dei gamer più severi. La GPU AMD Radeon RX580 con 4GB di memoria VRAM DDR5 offre tutta la potenza grafica per le più esclusive e coinvolgenti esperienze di realtà virtuale e di gioco con i titoli più recenti.

Strix GL702ZC adotta un panello IPS da 17,3” con risoluzione Full HD ed ampi angoli di visualizzazione fino a 178°, integrando la tecnologia AMD FreeSync, che elimina qualsiasi ritardo, effetto di tearing o decadimento nel frame rate, garantendo così la migliore reattività e velocità di riproduzione e assicurando la massima qualità in tutti i giochi più recenti. Il notebook ROG Strix GL702ZC supporta anche monitor esterni compatibili con la tecnologia FreeSync tramite DisplayPort o HDMI, per godere della massima fluidità di gioco.

Non solo gaming, però, poiché la Splendid Video Intelligence Technology garantisce infatti la migliore qualità d'immagine anche per qualsiasi tipo di contenuto grazie a quattro modalità di visualizzazione, accessibili con un solo click: la modalità Normal è ideale per l’uso quotidiano del computer, Vivid Mode migliora i contrasti per riprodurre foto e film in maniera eccezionalmente coinvolgente, Eye Care Mode limita le emissioni di luce blu riducendo l’affaticamento degli occhi, mentre Manual Mode permette la regolazione personalizzata dei colori.

Strix GL702ZC si accompagna a ROG Gaming Center, una dashboard esclusiva che permette ai gamer di eseguire le applicazioni ROG e accedere al menu delle impostazioni. ROG Gaming Center offre diverse applicazioni integrate, tra cui ROG GameFirst IV, XSplit Gamecaster e la tecnologia di ottimizzazione visiva ASUS Splendid.

La tastiera retroilluminata utilizza la tecnologia anti-ghosting per garantire che i comandi vengano interpretati sempre in modo immediato e corretto, anche premendo fino a 30 tasti contemporaneamente.

Il notebook ROG Strix GL702ZC è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 1999 IVA inclusa.

