ASUS richiama 10.000 schede madri: tutta colpa di un condensatore montato al contrario

Dopo aver ufficializzato il supporto delle schede madri Z690 per le CPU Raptor Lake, Asus torna al centro delle notizie nel settore del PC gaming per aver richiamato più di 10.000 schede madri della serie Z690 a causa di un problema di surriscaldamento piuttosto grave.

In particolare, le schede "incriminate" sono le ASUS ROG Maximus Z690 Hero pubblicate dalla compagnia di Taipei prima di dicembre 2021. Si tratta di schede madri pensate per le CPU Intel Alder Lake di Intel, con il supporto già confermato per i processori Raptor Lake dello stesso produttore. Stando al supporto ufficiale di ASUS, le schede avrebbero un condensatore montato al contrario per errore.

Recandovi sul sito del supporto di ASUS potete facilmente inserire il codice seriale della vostra scheda madre e capire se siete affetti dal problema o meno, ma in caso lo foste il consiglio è quello di inviare la vostra MoBo ad ASUS per la sostituzione. Nonostante il problema possa apparentemente sembrare di entità limitata, infatti, sono già 10 i casi di schede madri ROG Maximus Z690 Hero che si sono surriscaldate fino a sciogliersi, con ripercussioni possibilmente gravi sulla salute e la sicurezza di chi le utilizzava.

Per saperne di più, potete dare un'occhiata anche al sito web di ASUS per le procedure di recall delle schede, che sembrano essere aperte a tutti i clienti a livello internazionale, nonostante l'avvio della procedura sia stato annunciato da ASUS e dal CPSC americano, ovvero dalla U.S. Consumer Product Safety Commission, con un comunicato stampa congiunto.

Le schede madri affette dal problema, comunque, sono state prodotte nel corso del 2021, poiché pare che il difetto sia stato risolto nel mese di gennaio 2022. Le schede madri della serie ROG Maximus Z690 Hero sono ancora in vendita, dunque, ma se volete acquistarle vi consigliamo di fare attenzione al loro numero seriale.