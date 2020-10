ASUS rinnova il sito web, e lancia una serie di offerte flash su ZenFone 7 e ROG Phone 3

ASUS annuncia oggi il lancio del nuovo sito web istituzionale, caratterizzato dall’integrazione dell’e-commerce all’interno del portale principale. Per celebrare questo importante cambiamento, la società ha deciso di lanciare una serie di sconti sui propri smartphone.

Si tratta di offerte flash che saranno disponibili da oggi, 29 Ottobre 2020, fino al 1 Novembre 2020.

Tra i prodotti in offerta troviamo lo ZenFone 7 a 599 Euro, 100 Euro in meno dai 699,99 Euro di listino. Lo stesso sconto viene anche applicato su ZenFone 7 Pro, che passa a 699 Euro rispetto ai 799 Euro di listino.

Partecipa alla promozione che ASUS ROG Phone 3, con la Strix Edition che passa a 699 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino, mentre la variante con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage è disponibile ad 899 Euro.

Trattandosi di una flash sale, però, la promozione sarà valida solo per i primi trenta acquirenti giornalieri: nei quattro giorni saranno quindi a disposizione 120 unità per ogni prodotto.



Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di ASUS RoG Phone 3, a cura di Francesco Fossetti che mette in risalto le numerose funzionalità da gaming incluse da ASUS nel dispositivo, oltre che i vari accessori a disposizione degli appassionati.