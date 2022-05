Asus, rivoluzione Zenbook 2022 tra prestazioni al top e dual display OLED

Mentre si attende il reveal del rumoreggiato SSD M.2 Asus ROG, il gigante di Taipei ha tenuto un evento speciale per presentare le nuove linee Vivobook e Zenbook, ora davvero pronte per il 2022, tra funzionalità esclusive e prestazioni all'avanguardia.

L'evento "The Pinnacle of Performance" ha fatto da palcoscenico virtuale all'incredibile lancio dei nuovi prodotti della gamma Zenbook, eleganti come sempre e più potenti che mai. Ora a bordo troveremo configurazioni aggiornate con processori Intel Alder Lake H e AMD Ryzen Serie 6000 H, accompagnati da soluzioni grafiche che spaziano dalla Radeon 680M alle RTX Serie 30.

Il brand di riferimento nei laptop da creator per il mondo Windows ora ha una gamma ancora più eterogenea, fatta di prodotti premium che spaziano dal bellissimo Zenbook Pro 16X OLED al curioso Zenbook Pro 14 Duo OLED.

Zenbook Pro 14 Duo OLED

Partendo proprio da quest'ultimo, si tratta di un notebook eccezionalmente compatto per quello che offre. Infatti, con una diagonale da 14,5 pollici sul display principale, nasconde sotto la scocca un display secondario, sempre OLED ma da 12,7 pollici, posizionato sopra alla tastiera su un sistema telescopico. Quanto alla risoluzione, il pannello principale è, di fatto, il primo OLED 2.8K da 120Hz sulla piazza sui 14,5 pollici. Oltretutto, scorrendo le specifiche, scopriamo che si tratta di uno schermo HDR con rapporto 16:10 validato PANTONE, con copertura DCI-P3 del 100% e picco di luminosità di 500 nit.

Certificato Intel EVO, questo portatile permette di dare libero sfogo alla creatività grazie a CPU fino all'Intel Core i9-12900H e GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 3060.

Zenbook Pro 16X OLED

Trattandosi del flagship della famiglia, i professionisti che non vogliono compromessi vorranno sicuramente dare un'occhiata sotto la scocca di questo interessante laptop da appena 2,4 Kg e 16,9 mm e che promette un'esperienza di creazione ai vertici della categoria.

Sottoposto a validazione NVIDIA Studio, basta già questo per comprenderne le potenzialità. A bordo, in questo caso, processori fino all'i9-12900HS e grafica fino alla RTX 3060. A garantirne longevità e performance, ci sarà il nuovo sistema di dissipazione Asus IceCool Pro con ventole IceBlades da 97 pale, ingegnerizzato per spostare un maggiore flusso d'aria anche grazie al meccanismo AAS Ultra, che inclina la tastiera di 7 gradi, ingegnerizzato in maniera simile a quanto visto nella recensione del ROG Zephyrus S17.

In questo modo, si riesce a raggiungere stabilmente un TDP combinato CPU+GPU di 140W senza throttling. L'autonomia dichiarata è fino alle 10 ore di utilizzo e il display, sempre OLED, questa volta arriva con risoluzione 4K e refresh rate fino a 60Hz, certificato Dolby Vision e con una luminosità di picco di 550 nit. In aggiunta, rispetto al 14 Duo, in questo caso trova posto anche la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Zenbook Pro 15 Flip OLED e Zenbook Pro 17

Il modello convertibile da 15,6 pollici si aggiunge alla ricca lineup con specifiche incredibili. In questo caso, siamo di fronte al primo OLED 2.8K 120Hz touchscreen da 15,6 pollici al mondo, un altro primato per la categoria, con processore fino all'i7 di dodicesima generazione Alder Lake ed equipaggiato dalle nuove grafiche Intel fino alla Arc A370M.

Lo Zenbook Pro 17, invece, è un modello tradizionale con ampio display touchscreen da 17,3 pollici, che merita una menzione a parte. Si tratta di un pannello da 2.5K di risoluzione, con tecnologia NanoEdge, validato PANTONE e con certificazione Dolby Vision. Il refresh rate, in questo caso, raggiunge fino a 165 Hz e le sue performance saranno garantite da CPU fino al Ryzen 9 6900HX e da grafica fino alla RTX 3050. In questo caso, svetta anche un sistema audio d'eccezione, plasmato in tandem con Harman Kardon.

Zenbook S

Spazio anche alla sottofamiglia Zenbook S, con i modelli Zenbook S 13 OLED e Zenbook S 13 Flip OLED. Il più convenzionale Zenbook S da 13 pollici ha un rapporto d'aspetto 16:10 come ormai un po' tutti i prodotti pensati per la produttività e la creazione di contenuti. In questo caso, si tratta di un pannello OLED HDR con risoluzione 2.8K e tecnologia NanoEdge, validato Pantone e con certificazione Dolby Vision. Fino a 19 ore di autonomia sono possibili grazie ai recenti processori Ryzen fino al 6800U con grafica Radeon 680M, in tutto racchiuso in una scocca da 14,9 mm e meno di 1 Kg di peso.

Quanto all'intrigante Flip OLED, siamo di fronte a uno Zenbook convertibile dotato di cerniera ErgoLift a 360°, display da 13,3 pollici OLED touchscreen e configurazioni fino all'i7 di ultima generazione.

Si tratta, complessivamente, di un enorme rimaneggiamento della gamma Zenbook, che va a puntellare ulteriormente le prestazioni dei modelli presentati innalzando, al contempo, l'asticella della qualità e delle funzionalità esclusive. Per saperne di più, invece, sul resto della presentazione, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sul lancio degli Asus Vivobook 2022.