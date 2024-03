ASUS ROG Ally con Z1: prezzo BOMBA su Amazon per la console portatile, è al minimo storico

Su Amazon i prezzi sono in continua evoluzione e nelle ultime ore è stato raggiunto il minimo storico per uno dei modelli di ASUS ROG Ally, la console portatile.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ad aver subito un taglio di prezzo (che sia temporaneo o meno non ci è dato saperlo) è il modello di ASUS ROG Ally che monta il processore AMD Ryzen Z1. Per chi se lo stesse chiedendo, il dispositivo include una licenza per Windows 11 Home e vanta un hardware di tutto rispetto: ol tre al già citato processore AMD, questa versione della console portatile monta 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB. Troviamo inoltre una doppia ventola per assicurare un'adeguata dissipazione del calore e un sistema di ricarica rapida, che in 30 minuti consente di raggiungere il 50% di carica della batteria. Fra le altre caratteristiche troviamo anche uno schermo da 7 pollici con risoluzione massima di 1920x1080 pixel (1080p).

Almeno per il momento, il dispositivo portatile può essere acquistato su Amazon a soli 495,00 euro. Occorre specificare che non si tratta di un'offerta, ma di un calo di prezzo che ha portato la console al prezzo più basso di sempre. Se quindi siete interessati all'acquisto, vi suggeriamo di non ignorare questa modifica di prezzo, poiché non possiamo escludere che il costo del prodotto possa salire nuovamente senza alcun preavviso.

