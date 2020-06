ASUS ROG annuncia le nuove cuffie da gaming Theta Electret

ASUS ROG annuncia oggi le Theta Electret, le nuove cuffie da gaming dotate di driver al neodimio e ad elettrete che garantiscono un audio immersivo nei giochi e musica. ASUS infatti le definisce perfette sia per i gamer che audiofili.

I driver ad elettrete sono in grado di garantire un suono realistico, soprattutto nelle alte e medie frequenze, ma le cuffie possono essere anche accoppiate con DAC ed amplificatori esterni per ascoltare musica. In ciascur driver ad elettrete è incluso undriver indipendente al neodimio ASUS Essence a camera stagna, che ottimizza i bassi. Attraverso un filo di rame placcato in argento è in grado di garantire un segnale audio ad alta qualità ed un suolo ad alta risoluzione, chiaro e fedele.

Le cuffie sono anche dotate di un microfono ad asta, calibrato ad hoc per la deviazione del segnale e ridurre le interferenze, in modo tale da garantire un audio più pulito e chiaro.

A livello di comfort troviamo anche dei cuscinetti ROG Hybrid in pelle 100% proteica, che garantiscono il massimo del comfort in base alle proprie preferenze, riducendo al contempo il calore fino al 25%, il che è particolarmente utile durantele sessioni di gaming estive. Sono inoltre anche perfette per chi indossa gli occhiali grazie ad un'area cuscinetto.

Per quanto riguarda la compatibilità, è garantita con PC, Mac, console, Nintendo Switch e smartphone. L'arrivo nei negozi è previsto nella prima metà dell'anno.