ASUS RoG annuncia le nuove periferiche per il gaming: arrivano mouse, tastiere e mousepad

Pochi giorni dopo aver annunciato le custom della GeForce RTX 3060 da 12GB, ASUS ROG toglie il velo dalla nuova gamma di periferiche per il gaming competitivo, caratterizzate da mouse, tastiere e mousepad.

Partiamo con la ROG Strix Scope RX, si tratta di una tastiera con gli switch proprietari ASUS, che è già disponibile attraverso il sito web ufficiale di ASUS ROG al prezzo di 149,90 Euro IVA inclusa.

Per quanto riguarda il ROG Keris Wireless, ASUS ha progettato un mouse guardando al comparto degli eSport. Il mouse è ultra leggero ed è dotato di un sensore da 16.000 dpi, 400 ips e pooling rate di 100 Hz. Anche in questo caso l'acquisto può già essere effettuato sulla pagina dedicata sul sito ASUS, al prezzo di listino di 99,90 Euro IVA inclusa.

Infine, l'ultima new entry del listino è il ROG Scabbard II, un mousepad con naorivestimetro in grado di contrastare olio, polvere ed acqua. Si tratta di un tappetino per il mouse che, secondo quanto riferito da ASUS, offre una velocità di scorrimento ottimale. L'acquisto di ROG Scabbard II può essere completato tramite il sito web ufficiale di ASUS al prezzo di 49,90 Euro.



Qualche settimana fa, ASUS ha anche annunciato le altre novità per l'Italia per il 2021.