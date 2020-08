ASUS ROG ha annunciato l'arrivo del primo monitor da gaming con HDMI 2.1

ASUS ROG ha ufficialmente annunciato che il suo prossimo monitor da gaming da 43 pollici sarà il primo monitor a ricevere la certificazione HDMI 2.1 e ad essere quindi compatibile con tutte le funzionalità next-gen delle console PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il nuovo monitor ASUS ROG, che non ha ancora un nome ufficiale, ha superato tutti i test di compatibilità condotti da Allion Labs Inc., rendendolo di fatto il primo monitor con certificazione HDMI 2.1. Il display offrirà una larghezza di banda completa fino a 48 Gbps con il pieno supporto alle immagini 4K UHD (3840 x 2160) e frequenze di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

La funzione di Auto Low Latency permetterà alle console next-gen di controllare la modalità di elaborazione delle immagini sul display, dando priorità alla latenza o alla qualità in base al contenuto mostrato. Di seguito la dichiarazione di Allion Labs: "ROG è il primo partner a fornire un monitor da gioco HDMI 2.1 per la certificazione. In quanto laboratorio leader nel mondo, la nostra missione è quella di assicurare prodotti e servizi prima del lancio. Siamo entusiasti di far parte del successo di ROG e di questo rivoluzionario monitor da gaming".

ASUS ROG ha in programma di commercializzare la nuova gamma di monitor da gaming con HDMI 2.1 entro le prossime vacanza natalizie nelle versioni da 27, 32 e 43 pollici. Qualche giorno fa ASUS ha presentato le nuove periferiche per il gaming mobile, insieme al ROG Phone 3.