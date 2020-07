ASUS ROG: arrivano in Italia i nuovi laptop con processori AMD ed Intel

ASUS ha annunciato l'arrivo in Italia dei nuovi laptop ROG Zephyrus G14 con processore AMD e la linea 2020 basata sui processori Intel di decima generazione, tra cui figura lo Zephyrus Duo 15 ed i portatili Strix SCAR 15/17, lo Zephyrus S17 ed il ROG Strix G15 Electro Punk.

Partiamo dalla lineup di laptop e notebook ASUS ROG basati sui nuovi processori Intel.

Il ROG Zephyrus Duo 15 (GX550) include uno schermo secondario da 14,1 pollici, battezzato ROG ScreenPad Plus, sia per il multitasking che nel gaming. Acquistando il Zephyrus Duo 15 gli utenti riceveranno in omaggio in bundle Dying Light e DyingLight 2. Il computer è già disponibile al prezzo di 4499 Euro sull'e-Shop di ASUS e presso i principali rivenditori di prodotti d'elettronica.

Disponibile per l'acquisto anche il ROG Zephyrus S17, con pannello da 17,3 pollici a 300Hz e basato sulla scheda grafica NVIDIA 2080 SUPER. In questo caso il prezzo è più basso, e può già essere acquistato a 3399 Euro presso le catene di distribuzione, mentre arriverà ad agosto su Amazon.

ASUS ha anche rinfrescato la lineup ROG Strix SCAR 15/17, con pannelli rispettivamente da 15 e 17 pollici da 300 Hz con RGB e scheda grafica RTX 2070 SUPER. Il modello da 15 pollici è disponibile a 2199 Euro presso i principali negozi d'elettronica, mentre quello da 17 pollici a 1999 Euro sullo store di ASUS.

Sul ROG Strix G15 invece troviamo la scheda grafica RTX 2060 Super ed un display da 15 pollici a 144Hz. L'acquisto può essere effettuato sull'eShp ASUS, Amazon e rivenditori specializzati a 1999 Euro.

Arriva sul mercato anche il ROG Zephyrus G14 con CPU AMD, un notebook compatto e versatile basato sul processore AMD Ryzen serie 4000, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 e la possibilità di scegliere tra un display a 120Hz o con risoluzione WQHD. E' possibile anche personalizzarlo con dei LED AniMe Matrix inseriti sul telaio esterno, che permette di mostrare animazioni ed altri effetti a piacere.

Il laptop è disponibile sull'eShop ASUS, i Gold Store ed i migliori negozi d'elettronica a 1699 Euro.