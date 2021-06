Asus ROG Claymore II, arriva in Italia la tastiera meccanica wireless a doppio formato!

Nel nostro ultimo video abbiamo dato uno sguardo più approfondito alla nuova linea di headset Asus ROG. Proprio nelle ultime ore, il colosso del gaming ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova, meravigliosa tastiera ROG Claymore II con switch meccanici proprietari.

Dopo aver dato un’occhiata alla piccolissima ROG Falchion dunque, un altro interessante prodotto si aggiunge alla ricca lineup di Asus ROG.

La nuova Claymore II è una tastiera meccanica con switch ROG RX con formato 100%. Ma è qui che arriva il bello, perché Asus ha pensato bene di sviluppare un sistema modulare per questa tastiera, che consente di staccare completamente il numpad, rendendola così adatta ai giocatori che preferiscono un formato 80%. Il tastierino numerico può essere agganciato a entrambe le estremità della tastiera, per una personalizzazione estrema dell’esperienza di gioco. Oltre al tastierino numerico, un altro elemento rimovibile è il poggiapolsi magnetico.

Un puro concentrato di flessibilità, grazie anche al doppio sistema di comunicazione: "le connessioni USB-C e wireless RF a 2,4 GHz assicurano una connettività priva di lag. La batteria da 4.000 mAh assicura fino a 40 ore di utilizzo con una singola carica, la connessione USB-C supporta anche la ricarica rapida oppure la funzione "USB passthrough" per collegare altri dispositivi. In aggiunta, Claymore II dispone anche dell'illuminazione Aura Sync e si affida al software Armoury Crate per generare una moltitudine di opzioni di personalizzazione".

L’autonomia è il vero punto di forza, poiché oltre alle 40 ore dichiarate in presenza di illuminazione Aura Sync con luminosità al 100%, è possibile superare le 140 ore senza retroilluminazione.

La ricarica avviene attraverso la porta USB Type-C e permette di ottenere 18 ore di autonomia in appena 30 minuti di ricarica.