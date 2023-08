ASUS ROG al GamesCom 2023: presentate tante periferiche da gaming

In aggiunta al maxi annuncio di ASUS ROG di cui abbiamo parlato in precedenza su queste pagine, in occasione del GamesCom 2023 il brand ha anche tolto il velo dalla nuova gamma di periferiche da gaming per i videogiocatori di tutto il mondo.

Si è partiti con il nuovo ROG Hyperion GR701 White Edition, un case per PC E-ATX che offre un doppio supporto per i radiatori da 420mm e quattro ventole da 140mm, oltre che un GPU holder in metallo, storage a scomparsa, un hub per ventole ARGB e due porte USB-C sul pannello frontale per la ricarica rapida da 60W.

Presentato anche ROG Loki 1200W, l’alimentatore in formato SFX-L ad alte prestazioni che è progetto per i case di piccoli dimensioni e che vuole garantire un raffreddamento efficiente grazie alla certificazione 80 PLUS Titanium che offre un’efficienza superiore al 90% sia con i carichi bassi che con quelli massimi.

ASUS ha anche presentato gli switch meccanici ROG NX Storm che utilizzano il poliossimetilene per lo stelo ed il policarbonato per l’alloggiamento per offrire agli utenti un’esperienza di digitazione fluida.

Tolto il velo anche del ROG Raikiri Pro, un controller per PC personalizzabile che offre la connettività tri-mode Bluetooth, RF a 2,4 GHz o cablata USB-C per garantire la compatibiità con PC e laptop. Il controller può essere utilizzato anche con Xbox ed è dotato di un display OLEDche può essere programmato a proprio piacimento.

A completare gli annunci ci pensa il ROG Moonstone Ace L, un tappetino per mouse da gaming in vetro temperato 9H che offre durata e fluidità eccezionali.