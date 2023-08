ASUS ROG sarà alla Gamescom: confermato l'evento, ecco date e orari

La Gamescom 2023 sta per partire: l'Opening Night Live della manifestazione, infatti, si terrà il 22 agosto alle 20:00 italiane. Poche ore prima, invece, sarà la volta dell'evento stampa di ASUS ROG alla Gamescom: nelle scorse ore, infatti, l'azienda taiwanese ha confermato la sua presenza con tanti eventi alla fiera tedesca.

Come spiega il minisito ASUS sulla Gamescom di Colonia, l'evento stampa sarà trasmesso in livestreaming e potrà essere visto direttamente dal portale di ASUS. Il keynote, ovviamente, si concentrerà su tutte le ultime novità di casa ROG, perciò possiamo aspettarci una serie di nuovi annunci per quanto riguarda i settori delle schede video, dei laptop da gaming e delle periferiche per PC. La conferenza si terrà il 22 agosto alle 16:00 italiane.

In particolare, ampio spazio sarà dedicato alla nuova collaborazione ROG x Evangelion, che dovrebbe portare il brand taiwanese a lanciare sul mercato alcune componenti ispirate all'iconico anime di Hideaki Anno. Già nel 2022, ASUS aveva lanciato dei prodotti a tema Evangelion, tra cui schede video, router, case, mouse e magliette: dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, dunque, la partnership si ripeterà anche nel 2023 con dei device completamente nuovi.

Infine, il 23 agosto dalle ore 20:00 italiane andrà in onda il ROG Talk e, subito dopo, il ROG Party. ROG Talk è un format completamente nuovo, che vedrà numerosi influencer del mondo della tecnologia e dei videogiochi condividere il loro punto di vista sui nuovi prodotti ASUS e svelare parte della lineup dell'azienda. Tutti i contenuti del ROG Talk saranno disponibili per la visione attraverso i social network.