ASUS ROG alla Gamescom: tanti giveaway e challenge per i fan che seguiranno gli eventi

ASUS ROG sarà alla Gamescom 2023 con una conferenza dedicata al suo nuovo hardware. Oltre al tradizionale keynote, però, la compagnia taiwanese ha preparato per il pubblico anche una serie di Challenge e Giveaway a cui partecipare da casa seguendo gli eventi dell'azienda in diretta da Colonia.

Nello specifico, in occasione della Gamescom ROG ha organizzato il Gamescom 2023 Giveaway, che si terrà fino al 22 agosto. Il giveaway è iniziato il 1° agosto e darà agli utenti la possibilità di vincere prodotti come la ROG Strix GeForce RTX 4090 da 24 GB di VRAM GDDR6X nell'edizione OC EVA-02, oppure come i mouse da gaming ROG Harpe Aim Lab Edition, o ancora le tastiere da gaming ROG Azoth, perfette per chi vuole avvicinarsi al mondo delle tastiere custom.

In totale, sono in palio due ROG Strix GeForce RTX 4090, cinque mouse ROG Harpe e cinque tastiere ROG Azoth. Per partecipare al giveaway sarà sufficiente visitare il microsito ASUS ROG dedicato alla Gamescom, iscriversi e completae il maggior numero di attività elencate. Per ottenere più punti è poi possibile postare contenuti legati ai prodotti ROG o a Evangelion sui social, taggando l'account ufficiale @asusrog e usando gli hashtag #roggamescom2023 e #ROGxEVANGELION.

Inoltre, nei giorni della Gamescom sarà inaugurata la Gamescom Watch2Win Challenge, a cui potranno partecipare sia i fan in presenza che quelli che seguiranno la fiera di Colonia da casa. La Challenge si svolgerà dal 22 agosto al 22 settembre e vi permetterà di vincere tanti prodotti ROG, tra cui delle combo di schede madri ROG e processori Intel, i monitor da gaming ROG Swift OLED PG42UQ, PG48UQQ, PG27AQDM e PG49WCD, il router ROG Raptur GT6, gli auricolari da gaming ROG Cetra True Wireless, il mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition e la Tastiera ROG Strix Scoper RX EVA-02 Edition.

Per partecipare a quest'ultima challenge dovrete rispondere correttamente alle domande del ROG Talk, che si terrà martedì 23 agosto alle 20:00 italiane: le domande saranno legate alla conferenza ASUS ROG alla Gamescom, che invece si terrà il 22 agosto alle 16:00 italiane.