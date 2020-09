ASUS ROG fa il pieno all'IFA: nuove schede madri, monitor ed accessori da gaming

Asus ROG, nel corso dell’evento Meta Buffs di oggi ha annunciato una nuova gamma di prodotti da gaming, tra cui figurano le nuove schede grafiche ROG Strix GeForce RTX 30 Series, una nuova lineup di display ed accessori come mouse, tastiere ed headset.

ROG Strix GeForce RTX 30 Series

Partendo dalle schede grafiche, le nuove ROG Strix GeForce RTX 30 Series si basano sull’architettura Ampere di NVIDIA. Un punto su cui si è soffermata ASUS nel corso della presentazione è il design termico che utilizza una ventola centrale per offrire una pressione statica potenziata e due ventole esterne ad 11 pale che garantiscono una maggiore dispersione laterale e forniscono un maggiore flusso d’aria attraverso l’array di raffreddamento. ASUS ROG si è anche affidata alla tecnologia MaxContact, ma ha anche migliorato l’array di raffreddamento e tutte le componenti legate alla dissipazione del calore.

Inoltre, le schede grafiche ROG Strix GeForce RTX 30 Series sono anche dotate dei componenti Super Alloy Power II che sono saldati al PCB attraverso l’uso della tecnologia Auto-Extreme, ovvero un processo di produzione automatizzato esclusivo che garantisce che ogni scheda soddisfi le specifiche ROG in termini di qualità ed affidabilità.

Interessante anche la funzione relativa al rilevamento della tensione integrato, che attraverso l’accensione di un LED rosso indica l’eventuale presenza di problemi di alimentazione. A ciò si aggiungono tutti i miglioramenti apportati dall’architettura NVIDIA Ampere.

Monitor da gaming ROG Swift

ASUS ROG ha anche annunciato i nuovi monitor da gaming Swift 360Hz PG259QN e PG259QNR, etichettati come i “più veloci al mondo” grazie al refresh rate di 360 Hz. Proprio questa frequenza di aggiornamento elevata è in grado di offrire fino al 50% in più di fotogrammi rispetto ai monitor da gaming a 240 Hz. Il display FHD da 24,5 pollici ha una risoluzione di 1920x1080 pixel ed è dotato di un pannello Fast IPS. Il display è compatibile con l’HDR10, e si aggiunge al processore NVIDIA G-Sync integrato.

Presentato anche il ROG Swift PG329Q, un monitor da gaming da 32 pollici (2560x1440 pixel) con refresh rate di 175 Hz, anch’esso bassato sulla tecnologia Fast IPS. Si tratta del primo monitor da gaming NVIDIA G-Sync con overdrive variabile. Il monitor ha anche ottenuto la certificazione Display HDR 600 e copre il 98% dello spazio colore DCI-P3 ed il 160% dell’sRGB. Presente anche la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync che elimina il motion blur, per fornire immagini fluide in qualsiasi tipo di situazione.

Nuovi accessori da gaming ASUS ROG

Asus ROG ha anche presentato la nuova gamma di accessori, tra cui figurano tastiere, mouse, e router.

Debutta la nuova ROG Strix Scope RX, la prima tastiera da gioco RGB meccanica con interruttori ottici rossi ROG RX. Questi sono i primi al mondo ad includere un design a stelo quadrato con LED RGB incorporati. La tastiera è resistente alla polvere ed acqua grazie alla certificazione IP56, ed è progettata per gli FPS grazie al tasto CTRL programmabile. E’ presente anche una porta USB 2.0 per ricaricare i dispositivi o agganciare memorie esterne, mentre il tasto Sealth nasconde tutele app e disattiva l’audio.

Svelato anche il mouse ROG Keris Wireless, che pesa soli 79 grammi ed offre un comfort maggiore anche durante le sessioni di gaming prolungate. Progettato con un team di giocatori professionisti, il mouse è dotato di connettività tri-mode e può essere ricaricato attraverso la ricarica wireless utraveloce a 2,4 GHz. Inoltre, essendo basato sul modulo Bluetooth LE è a basso consumo energetico.

Il sensore ad alta velocità è stato messo a punto da ROG ed ha una sensibilità di 16.000 dpi, 400 IPS e 40g di accelerazione, in modo tale da garantire la massima precisione anche grazie ai piedini arrotondati. Ai pulsanti classici (L/R) si aggiungono due tasti laterali intercambiabili disponibili in diverse colorazioni.

Nella lista troviamo anche le cuffie da gaming Delta S, che includono il CODEC ESS 9281 di livello hi-fi con tecnologia QUAD DAC. Si tratta del primo headset con la tecnologia Master Quality Authenticated. Presente anche un microfono con cancellazione del rumore basato sull’intelligenza artificiale. A livello di peso e design, si attestano sui 300 grammi con cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D.

E’ stato presentato anche il nuovo ROG Scabbard II, un tappetino per il mouse da gaming che offre abbastanza spazio anche per la tastiera ed altri accessori per il gioco. Realizzato in tessuto resistente ad acqua, olio e polvere, è in grado di garantire una superficie ottimale durante le sessioni da gaming.

ASUS ROG Strix XF 120

ASUS ROG ha anche presentato la nuova ventola di raffreddamento ROG Strix XF 120, una ventola versatile da 120mm a 4 pin che fornisce un flusso d’aria di 52,5 cfr ed una pressione statica di 3,07mm H20.

La sua versatilità è data dal fatto che la ventola può essere utilizzata sia per il raffreddamento della CPU che del case. E’ inoltre dotata della tecnologia a levitazione magnetica che riduce l’attrito quando la ventola ruota: in questo modo è in grado di garantire una resa silenziosa ed una longevità di 400mila ora. La ventola ha un intervallo di funzionamento da 250 a 1800 RPM e può essere regolata fino a 250 RPM.

Router da gaming ROG Rapture GT-AXE11000

Infine, la lineup di prodotti è completata dal router da gaming ROG Rapture GT-AXE11000, che offre la larghezza di banda più ampia e canali a 160 MHz con WiFI 6E.

Basato sul design tra-bande connettività WiFi 6E 802.11ax, ROG Rapture GT-AXE11000 supporta velocità fino a 11.000 Mbps e 2 gigabit al secondo in WAN. Con 4x4 WiFi 6 ed una porta LAN a 2,5 gigabit-per-second, le reti cablate e wireless possono raggiungere velocità superiori ad 1 gigabit al secondo.

A livello tecnico, si tratta di un router basato sulla CPU quad-core da 1,8 GHz a 64 bit con 1 gigabyte di RAM. E’ presente anche un amplificatore di potenza da 6 GHz che migliora copertura qualità del segnale.