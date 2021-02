ASUS ROG e IKEA, la linea di mobili da gaming arriverà in Italia a ottobre

Dopo avere visto le foto della prima linea di prodotti firmati IKEA e Asus ROG, ora le aziende hanno rilasciato un comunicato che ufficializza l’arrivo dei mobili da gaming in Giappone a maggio 2021 e in Occidente e nel resto del mondo a partire da ottobre 2021.

La gamma offerta dalle due società si rivolge soprattutto agli appassionati videogiocatori da PC e comprende in particolare queste sei famiglie di prodotti: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL e LÅNESPELARE. Non mancano però molti altri nuovi mobili firmati IKEA pensati al di fuori della collaborazione con il colosso taiwanese, comunque creati sulla base delle conoscenze acquisite nel corso di quest’ultima.

In tutto saranno dunque oltre 30 i prodotti che arriveranno nei negozi della compagnia svedese: scrivanie, sedie da gaming, cassettiere, portabicchieri, cuscini per il collo, luci ad anello e molto altro. Tutto ciò sarà offerto a diverse fasce di prezzo, così da rendere felici sia gli utenti che desiderano spendere un po’ di più per avere mobili di qualità, sia coloro che preferiscono continuare a risparmiare.

Come affermato da Kris Huang, General Manager della ASUS Gaming Gear and Accessory Business Unit, “I giocatori di tutto il mondo conoscono e amano il marchio ROG e si fidano di esso per offrire le innovazioni di gioco più entusiasmanti sul mercato. La nostra nuova partnership con gli esperti di IKEA consentirà a ROG di trovare modi nuovi e interessanti per deliziare i giocatori dentro e fuori casa”.

Anche Ewa Rychert, Global Business Leader of Workspace della svedese IKEA, ha detto la sua riguardo questa collaborazione: “Le esigenze di miliardi di giocatori in tutto il mondo sono molto diverse, mentre l'offerta esistente è piuttosto tecnica e spesso percepita come maschile dal punto di vista del design, nonostante circa il 46% dei giocatori sia donna. Crediamo che ci sia molto da fare per democratizzare l'esperienza di gioco. Ora facciamo il primo passo nel nostro viaggio nel gaming e lo facciamo presentando prodotti di gioco economici e ad alte prestazioni e soluzioni complete che speriamo riflettano la personalità e il gusto delle persone”.

ASUS intanto ha presentato il nuovo Rapture GT-AXE11000, il primo router al mondo che supporta la nuova banda di frequenza a 6GHz per il WiFi e che porta molte funzioni avanzate per il totale controllo della connettività.