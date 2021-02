ASUS ROG lancia in Italia la lineup 2021: ecco tutte le novità disponibili

Tante novità in arrivo quest'oggi dal fronte ASUS ROG. La società infatti ha annunciato il listino completo dei prodotti che nel corso dei prossimi mesi saranno disponibili sul mercato italiano e che sono stati annunciati in precedenza nelle varie conferenze ed eventi.

Si parte con il ROG Flow X13 (GV301), ovvero il convertibile con CPU AMD fino alla Ryzen 9 5980HS, con scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 e la possibilità di integrare la seconda GPU XG Mobile con RTX 3080. Il dispositivo sarà disponibile da Marzo al prezzo suggerito di 3599 Euro per la configurazione con ROG XG Mobile, mentre già ora è disponibile la configurazione senza ROG XG Mobile a 1899 Euro.

Arriva in Italia anche il ROG Zephyrus Duo SE, con due schermi, basato sulla CPU Mobile AMD e la grafica NVIDIA GeForce RTX fino alla 3080. In questo caso si parte da 3599 Euro, e l'acquisto può già essere effettuato presso l'eShop di ASUS, mentre prossimamente toccherà ad Amazon ed i principali rivenditori di elettronica.

Annunciato il lancio italiano anche dei ROG Zephyrus G14 e ROG Zephyrus G15: il primo sarà disponibile in diverse configurazioni sull'eShop di ASUS e prossimamente presso i principali retailer e negozi d'elettronica, al prezzo di 1249 Euro per la versione con scheda GTX 1650 e 1899 Euro per quella con RTX 3060. Il Zephyrus G15 invece è disponibile al prezzo di 1739 Euro, mentre da marzo arriverà anche su Amazon.

ASUS lancia anche gli Strix Scar 15 e 17, la eSport machine portatile che parte da 2289 Euro per il modello Scar 15 e 2429 Euro per la Strix Scar 17.

Infine, la linea è completata dagli Strix G15 e 17, che arriveranno ad aprile sull'eShop ASUS, Amazon ed i principali retailer di elettronica. Per il G15 si parte da 1099 Euro per il modello con scheda GeForce GTX 1650 e 1699 Euro per quello con GeForce RTX Serie 30. Per il G17, invece, si parte da 1799 Euro.